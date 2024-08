Tomasz Adamek ogłasza. Minuty przed walką na FAME MMA

Tomasz Adamek nocą z soboty na niedzielę stanie do walki podczas gali FAME MMA w Warszawie. "Góral", skupiony na pojedynku z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim tuż przed swoją walką przekazał pilny komunikat. Paradoksalnie, nie odnosił się on jednak do jego starcia. Myśli pięściarza wybiegły daleko za ocean, gdzie przecież zdążył zapuścić już korzenie.