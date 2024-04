Adamek był mistrzem świata wagi półciężkiej federacji WBC, które wywalczył po zwycięstwie na punkty nad Paulem Briggsem w 2005 roku. Potem obronił tytuł w walkach z Niemcem Thomasem Ulrichem i ponownie Briggsem. Stracił go jednak po porażce na punkty z Amerykaninem Chadem Dawsonem w 2007 roku. To była pierwsza przegrana Polaka w 31. starciu na zawodowych ringach.

Potem Adamek przeniósł się do wagi junior ciężkiej, w której już w pierwszej walce, również w 2007 roku, pokonał Panamczyka Luisa Andresa Pinedę, zostając mistrzem świata federaci IBO.

Tomasz Adamek przechodził z kategorii do kategorii

Obronił ten tytuł w kolejnych starciach z Amerykanami - Johnatonem Banksem i Bobbym Gunnem. Jednak w 2009 roku zrzekł się pasa, aby przejść do kategorii ciężkiej.

Zwycięska passa Adamka trwała, co doprowadziło do podpisania kontraktu z Władimirem Kliczką o mistrzostwo świata WBO i IBF, które należały do Ukraińca. Ostatecznie ten jednak zdecydował się na unifikacje pasów z Davidem Haye'em, a Polak zmierzył się z jego bratem Witalijem, mistrzem świata WBC.