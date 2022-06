Tomasz Adamek kontrowersyjnie o Ukrainie: To wojna domowa

Powrót na ring Tomasza Adamka zdaje się być już przesądzony - tak wynika ze słów "Górala", wypowiedzianych podczas Targów Boksu w Kielcach . Były mistrz świata zapowiada pełny obóz przygotowawczy w Polsce. Kilka dni wcześniej Adamek był gościem "Gromdy", federacji walk na gołe pięści, gdzie udzielił kontrowersyjnej wypowiedzi:

Tomasz Adamek był na Targach Boksu w Kielcach i na gali "Gromda"

- Nie mam kontaktu z braćmi Kliczko. To są sprawy, uważam, wewnętrzne. Myślę, że tam nie powinna mieszać się... To jest wojna, wojna domowa. To kiedyś był cały ZSRR, nie pamiętam ile lat temu. Jeżeli będą się mieszać, to tam pokoju nie będzie, zburzą całą Ukrainę - powiedział pytany przez reportera "MMA Rocks".

Już moment później Adamek zdystansował się od swoich niejasnych myśli i wypowiedzi - Mnie trudno się wypowiadać, bo politykę odsunąłem i nie chcę za dużo mówić. Kiedyś próbowałem, nic złego to nie było, ale póki jeszcze jestem w sporcie, to trzeba po prostu zostawić ją z boku - powiedział wspominając karierę polityczną, w ramach której w 2014 roku kandydował do Europarlamentu.