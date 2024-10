Wybory prezydenckie. Wskazali najlepszego, niepartyjnego kandydata PiS

Jasna deklaracja Tomasza Adamka

Co na to sam Adamek? Czy wciąż polityka jest dla niego atrakcyjna? Skoro 10 lat po tym, jak kandydował do Europarlamentu, wciąż jest brany pod uwagę w tego typu sondażach, to znaczy, że być może miałby duże szanse w świecie polityki.

Ja kandydatem na prezydenta? Nie. To nie byłoby możliwe, bo przecież na stałe mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Od wielu lat mam też podwójne obywatelstwo. Poza tym polityka nie jest czysta. Zresztą widzimy, co dzieje się w USA, gdzie przeprowadzono zamach na Donalda Trumpa. Jak się mówi za dużo i to dobrych rzeczy, to jest się dla wszystkich przeciwnikiem. Taka jest właśnie polityka. Wolę normalne życie. Niebawem zostanę dziadkiem po raz drugi

- Chwilę byłem w polityce. Zobaczyłem, jak to wygląda i nie ciągnie mnie do niej. Najlepiej z daleka od niej, choć porozmawiać o niej czasami można. Polityka nie jest dla mnie. Niech inni rządzą Polską i to najlepiej, jak potrafią. Wolę swoje normalne życie. Rano wstaję i idę sobie pobiegać, a potem do gymu. Od czasu do czasu wezmę udział w show i zawalczę. Teraz się bawię sportem i dorabiam sobie tak do emerytury. Oczywiście w tym wszystkim nie zapominam o Bogu, bo bez darcia kolan i różańca w ręku nie można przejść przez życie - dodał.