Tomasz Adamek już "w ringu". Do akcji wkroczył Szpilka

Tomasz Adamek długo musiał godzić się z faktem, że boks zawodowy na wysokim poziomie nie jest już dla niego. Natomiast "Góral" nigdy nie porzucił planów, by po raz kolejny wejść do ringu, choć już do końca nie wiadomo, czy byłby gotowy poprzestać na benefisie, czy jedna walka sprawi, że znów będzie mówił o kolejnych "powrotach". Nie ma natomiast wątpliwości, że osoba byłego mistrza wciąż rozpala emocje w kibicach boksu, o czym świadczą reakcje na nagranie z sali treningowej, zamieszczone przez samego pięściarza. Przekaz wydaje się być prosty - Adamek trenuje, bo wkrótce znów znajdzie się między linami.