I właśnie w tych okolicznościach, w pobliżu ringu, doszło do pierwszego "zwarcia" Adamka z Briggsem. Obaj pięściarze zachowali pełną kulturę, ale wstępnie dali do zrozumienia, że interesowałaby ich wspólna walka. Zaczęli od tego, że sposobią się do powrotu, Adamek wskazał, że jego zawodowe sprawy pilotuje teraz promotor z Polski. I na szybko zgodzili się co do tego, że taka walka mogłaby odbyć się w Polsce.