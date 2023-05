Tomasz Adamek jeszcze wejdzie na ring. "Góral" zapowiedział ostatnią walkę

"To ma być już naprawdę ta ostatnia, pożegnalna walka, więc rywal ma mniejsze znaczenie. Chodzi o to, by wyjść na te kilka rund do ringu, a potem wziąć mikrofon i podziękować kibicom za te wszystkie piękne lata. Przyjadą przyjaciele, żona, wnusia Kornelia i dla dziadka Adamka będzie to jak amen w pacierzu" - stwierdził pięściarz Gilowic.