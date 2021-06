Turniej w Paryżu to dokończenie rywalizacji przerwanej z powodu pandemii w marcu 2020 w Londynie. Łącznie do imprezy przystąpiło siedmioro reprezentantów Polski.

Na razie z rywalizacji odpadły Sandra Kruk (57 kg) i Aneta Rygielska (60 kg), obie doznały porażek w piątek w 1/8 finału. Kruk przegrała w wadze 57 kg z Bułgarką Stanimirą Petrową, a Rygielska w kat. 60 kg uległa reprezentantce Irlandii Kellie Harrington.

O awans do Tokio walczyć będą jeszcze: Sandra Drabik z Brytyjką Charley Davison, Karolina Koszewska z Niemką Nadine Apetz oraz Elżbieta Wójcik z Irlandką Aoife O’Rourke.

W 1/8 finału wystąpi Adam Kulik, który sprawdzi formę Azera Mahammada Abdullayeva.

Ewentualne zwycięstwa Drabik, Koszewskiej i Wójcik oznaczać będą awans do Tokio. Kulik musi natomiast pokonać dwóch rywali, by awansować do półfinału i zdobyć olimpijską kwalifikację.