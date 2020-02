Tokio 2020. Sandra Kruk: To moja pierwsza szansa na udział w igrzyskach

Była wicemistrzyni świata w boksie Sandra Kruk podkreśla, że udział w igrzyskach olimpijskich zawsze był jej marzeniem. "Teraz po raz pierwszy wezmę udział w kwalifikacjach i mam szansę zrealizować ten cel" - powiedziała PAP pięściarka z Olsztyna.

Kruk (kat. 57 kg, niezrzeszona) jest jedną z reprezentantek Polski w boksie, które pojadą na europejski turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio, zaplanowany od 11 do 23 marca w Londynie.

Wicemistrzyni świata z 2012 r., aktualna brązowa medalistka mistrzostw Europy i wielokrotna mistrzyni Polski powiedziała PAP, że nigdy wcześniej nie miała możliwości walczyć o przepustkę olimpijską.

"To są pierwsze kwalifikacje, na które pojadę, ponieważ moja kategoria wagowa znalazła się dopiero na tegorocznych igrzyskach" - wyjaśniła pięściarka.

Olimpiada w Tokio będzie trzecią z rzędu, podczas której w boksie będą rywalizowały kobiety. W 2012 r. w Londynie i cztery lata później w Rio de Janeiro walki odbywały się tylko w trzech limitach wagowych (51 kg, 60 kg i 75 kg). Teraz decyzją MKOl doszły dwie kolejne kategorie (57 kg i 69 kg).

"Udział w igrzyskach jest moim marzeniem od dzieciństwa. Zdobycie medalu olimpijskiego to cel, do którego dąży chyba każdy sportowiec" - powiedziała Kruk.

Podczas europejskich kwalifikacji możliwość startu na olimpiadzie może uzyskać sześć pięściarek z tej kategorii wagowej. Olsztyńska zawodniczka uważa, że takie osiągnięcie jest w jej zasięgu, choć zaznacza, że w tej dyscyplinie wiele zależy m.in. od sędziów i innych czynników.

"Z walki na walkę czuję się coraz lepiej. Z każdym kolejnym sparingiem widzę różnicę w swoim boksowaniu, że idzie to w dobrym kierunku, że szybkość się nakręca. To jeszcze nie jest czas maksymalnej formy, ale mam nadzieję, że przyjdzie ona za te dwa tygodnie i uda mi się zdobyć kwalifikacje" - mówiła.

W ramach przygotowań polskie reprezentantki uczestniczyły do piątku w zgrupowaniu kadry w Giżycku, a 4 marca wylatują na obóz treningowy do Sheffield, skąd pojadą bezpośrednio na kwalifikacje do Londynu.

"Sandra jest zawodniczką, którą wyróżnia ciągły pressing, ma bardzo ofensywny styl. Nasze dziewczyny ciężko trenują i myślę, że są w dobrej dyspozycji. Stać je na zakwalifikowanie się na igrzyska, ale zobaczymy jak wejdą w turniej" - powiedziała PAP trenerka kadry narodowej Karolina Michalczuk i jednocześnie jedyna polska pięściarka, która uczestniczyła dotychczas w igrzyskach olimpijskich.

Sandra Kruk trenuje boks od 2006 r. Dotychczas stoczyła 171 walk, z czego 121 wygrała. Pochodzi z niewielkiego Krosna pod Pasłękiem, a od kilku lat mieszka w Olsztynie i służy w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

autor: Marcin Boguszewski