Tokio 2020. Coraz bliżej do kwalifikacji w boksie, ale też mistrzostw świata

Przygotowujące się do wznowienia kwalifikacji olimpijskich polskie reprezentacje w boksie rozpoczęły zgrupowania w Asyżu (kobiety) i Władysławowie (mężczyźni). Biało-czerwoni przygotowują się do walki o igrzyska, ale też do jesiennych mistrzostw świata, w tym wojskowych.

W składzie na obóz we Włoszech, który potrwa do końca następnego tygodnia, znalazły się: 51 kg - Sanda Drabik, Wiktoria Rogalińska, 57 kg - Sandra Kruk, Karolina Tracz, 60 kg - Aneta Rygielska, 69 kg - Karolina Koszewska, 75 kg - Agata Kaczmarska.

Cztery z tych zawodniczek uczestniczyły ponad rok temu w - przerwanych z powodu koronawirusa - kwalifikacjach olimpijskich w Londynie. Tylko jedno zwycięstwo od wyjazdu na igrzyska dzieliło Drabik i Koszewską, a z męskiej kadry Damiana Durkacza (63 kg). Pierwsze walki wygrały także Kruk i Rygielska, zaś na premierowe pojedynki czekali jeszcze Elżbieta Wójcik (75 kg) i Adam Kulik (+91 kg).

Dokończenie europejskich eliminacji, z zachowaniem wyników i losowania, odbędzie się w dniach 4-8 czerwca w Paryżu. Już wcześniej poinformowano także, że nie dojdą do skutku kwalifikacje światowe.

"Po zgrupowaniu w Asyżu czeka nas start w turnieju w czeskim Usti nad Łabą" - poinformowała PAP 39-letnia Karolina Koszewska, najbardziej doświadczona i utytułowana w polskiej ekipie, złota medalistka Igrzysk Europejskich 2019 i mistrzostw Europy 2005 oraz srebrna (2003) i brązowa (2004) medalistka ME. Była też zawodową mistrzynią świata.

Natomiast polscy bokserzy trenują w Centralnym Ośrodku Sportu "Cetniewo" we Władysławowie. W składzie są m.in. 52 kg - Jakub Słomiński, 57 kg - Jarosław Iwanow, 63 kg - Damian Durkacz, Mateusz Polski, 69 kg - Dominik Kida, 75 kg - Daniel Adamiec, Sebastian Wiktorzak, 81 kg - Mateusz Goiński, 91 kg - Tomasz Niedźwiecki, +91 kg - Adam Kulik i Oskar Safaryan. Pozostaną tam do końca kwietnia.

"Prawdopodobnie przyjadą też pięściarze innych krajów, a już po tym obozie na początku maja mamy wystąpić w kolejnej gali cyklu Suzuki Boxing Night w Lublinie, która ma mieć formułę meczu międzynarodowego. Na igrzyska w Tokio nie mam już szans, ale są kolejne cele np. we wrześniu wojskowe mistrzostwa świata w Moskwie oraz na przełomie października i listopada seniorskie mistrzostwa świata w Belgradzie" - powiedział PAP Polski, brązowy medalista Igrzysk Europejskich 2015 i mistrzostw kontynentu 2017, który od kilkunastu miesięcy jest żołnierzem Wojskowego Zespołu Sportowego.

Wśród bokserów-żołnierzy są także m.in. Drabik, Kruk, Słomiński i Bartosz Gołębiewski (75 kg), a odpowiednie szkolenie przeszedł już np. Durkacz.(PAP)

