To tam ma walczyć Usyk. Nie do wiary, co planują. Świat czeka ponad 80 lat

Ołeksandr Usyk po raz ostatni w ringu był widziany już prawie pół roku temu. Ukrainiec przed czasem na wypełnionym po brzegi Wembley pokonał Daniela Dubois i po raz drugi w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Obywatel naszych wschodnich sąsiadów udał się następnie na zasłużoną przerwę, która wciąż trwa. A kibice w miedzyczasie stopniowo otrzymują informacje dotyczące kolejnego pojedynku. Od wielu tygodni po internecie krąży choćby nazwisko oponenta. Zdradził je sam czempion z Symferopola.

"Będę dalej walczył w przyszłym roku. Chcę walczyć z Deontayem Wilderem. Myślę, że to będzie interesujące. Wilder to były mistrz świata, bardzo znany i silny facet. Jeden z największych zawodników wagi ciężkiej ostatnich 10 lat. Rozmawiałem z moim zespołem i powiedziałem, że jest pierwszym wyborem" - mówił w rozmowie z Boxing King Media pod koniec zeszłego roku. A na początku 2026 pojawiły się sensacyjne wręcz informacje. Brytyjskie portale donoszą o szokującym pomyśle Amerykanów.

Działaczom z USA zamarzyła się ogromna gala w San Francisco, którą na żywo ma rzekomo zobaczyć aż 150 000 widzów. Jeżeli ambitne plany rzeczywiście wypalą, doszłoby do pobicia frekwencyjnego rekordu utrzymującego się od 1941 roku. Wówczas Tony Zale konfrontował się Billym Pryorem przy około 135-tysięcznej publiczności. W projekt ma zaangażować się platforma YouTube.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi promotorami, menedżerami, twórcami treści i zawodnikami, więc oczywiście chętnie porozmawiamy z bokserami takiego kalibru, kto nie chciałby mieć Usyka na swojej karcie walk?

Usyk może zawalczyć w USA. Media: Amerykanie chcą pobić rekord frekwencji

"Chociaż karta walk nie została jeszcze ustalona, IVisit Boxing naciska na podpisanie kontraktu z Usykiem" - potwierdza powyższe doniesienia The Sun. Wciąż do tych informacji należy jednak podchodzić z dystansem. Póki co mowa jedynie o plotkach, a Brytyjczycy parokrotnie mylili się już w przeszłości. Jeżeli w tym przypadku mają rację, to komunikat powinien pojawić się na dniach. Pomysłodawcy mają podzielić się szczegółami w ciągu najbliższych godzin.

Wstępna data gali to 11 lipca. "Będzie ono transmitowane na YouTube, ma obejmować festiwal muzyczny i wioskę fanów. Jest to część szerszej misji "przywrócenia boksu ludziom"" - napisał Daniel Matthews.

