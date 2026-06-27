To tam ma walczyć Usyk. Jego człowiek podaje kraj, hit na horyzoncie

Gwiazdor pięściarstwa nieubłaganie zbliża się do zakończenia kariery. Co prawda 39-latek wciąż pozostaje niepokonany, ale optymizmem nie napawała niedawna konfrontacja z Rico Verhoevenem. Holender miał zostać zdominowany, a tymczasem niewiele zabrakło mu do tego, by usłyszeć ostatni gong. Kickboxer dodatkowo kilkakrotnie poważnie naruszył króla wagi ciężkiej. Nic więc dziwnego, że od razu pojawiły się z jego strony zakusy na natychmiastowy rewanż

Nie wiadomo czy obaj panowie spotkają się jeszcze w ringu, ponieważ kolejka do Ołeksandra Usyka jest naprawdę okazała. Od wczoraj pewność mamy za to co do tego, iż obywatel naszych wschodnich sąsiadów nie ma w swoim posiadaniu choćby jednego pasa królewskiej kategorii. Oddał je na własne życzenie. "To przemyślana decyzja, która, jestem tego pewien, otworzy przede mną nowe możliwości. To nie jest koniec historii. Przed nami dalszy ciąg" - tłumaczył w specjalnym nagraniu.

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"Oddaję pasy, ale nie kończę ze sportem. Wciąż mam przed sobą 'ostatni taniec'" - dodał. Jaką decyzję podejmie więc gwiazdor? Szczegółami z portalem BBC podzielił się Siergiej Łapin. Trop wiedzie za ocean. "Jego celem zawsze było zakończenie legendarnej kariery ostatnimi walkami w Stanach Zjednoczonych, gdzie chce zostawić ostatni rozdział swojego bokserskiego dziedzictwa" - przyznał jeden z najważniejszych członków teamu giganta.

Konfrontacja w USA w ciemno oznacza wielkie wydarzenie, niezależnie od rywala. Amerykanie potencjalną walkę na pewno zorganizują z przytupem. Kto wie czy Ukrainiec nie zawalczy pod szyldem Zuffa Boxing. To najnowsze oczko w głowie szefa UFC, Dany White'a. Na czwartej numerowanej gali pojedynkował się między innymi znany Jai Opetaia. Działacz zapewne ma chrapkę na kolejne znane nazwiska.

Ołeksandr Usyk SERGEI SUPINSKY AFP

Ołeksandr Usyk, 18.07.2025 r. Kin Cheung East News

Ołeksandr Usyk Jakub Porzycki AFP





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