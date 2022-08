Usyk wprost przed walką. "Motywuje mnie lub Ukrainy, który ciężko walczy o obronę naszej niepodległości"

35-letni bokser w marcu wyjechał z ojczystego kraju, by móc bezpiecznie przygotować się do kolejnej walki z Anthony'm Joshuą. Panowie mieli okazję walczyć ze sobą we wrześniu 2021 roku, wtedy lepszy okazał się Ukrainiec. Usyk na kilka dni przed walką zdradził, co motywuje go do walki w czasach, gdy obywatele jego kraju muszą odpierać ataki agresora.