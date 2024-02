To on skasował Tysona Fury’ego przed bitwą z Usykiem. Kim jest człowiek, który pogrążył "Króla Cyganów"?

Wystarczyła chwila, by Tyson Fury wypadł z wielkiej walki z Ołeksandrem Usykiem, do której miało dojść 17 lutego w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Wszystko, co najgorsze - odrzucając na bok teorie spiskowe, których nie brakuje - rozegrało się podczas jednego ze sparingów, gdy "Król Cyganów" został trafiony przez przeciwnika łokciem w łuk brwiowy. Znamy już nazwisko sportowca, który tak pokiereszował Anglika, a wypłynęło także krótkie nagranie z sali treningowej.