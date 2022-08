To nie mistrz świata jest największym graczem? Promotor ma swoje zdanie

AJ dwukrotnie zostawał mistrzem świata wagi ciężkiej. Po raz trzeci może tego dokonać 20 sierpnia, gdy wyjdzie do rewanżu Ołeksandrem Usykiem (19-0, 13 KO), który pod koniec września 2021 zrzucił go z tronu federacji WBA, IBF i WBO. W przeszłości szef grupy Matchroom miał szansę związać się kontraktem z Furym , ten jednak ważył wtedy 180 kilogramów, miał problemy z alkoholem i Hearn przespał swoją szansę. A wykorzystał ją Frank Warren.

Boks. Eddie Hearn: Zawsze byłem lojalny wobec Joshuy

- Zawsze byłem lojalny wobec Joshuy, Fury to wiedział. Zresztą, kiedy rozmawialiśmy, on przekraczał 180 kilogramów. Z drugiej strony nigdy nie mów nigdy, nie wiadomo, co wydarzy się w przyszłości - dodał Hearn.