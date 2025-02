To nie koniec konfliktu w świecie boksu. IBA składa wniosek do prokuratury

IBA składa skargę na MKOl do prokuratury. To odpowiedź na decyzję Donalda Trumpa

W poniedziałek 10 lutego IBA postanowiła wykonać kolejny krok i złożyła skargę do prokuratora generalnego Szwajcarii Stefana Blaettera dotyczącą dopuszczenia przez MKOl Imane Khelif z Algierii oraz Lin Yu-ting z Tajwanu do olimpijskiej rywalizacji w stolicy Francji. Zgodnie z tamtejszym prawem każde działanie, które stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa uczestników zawodów, wymaga zbadania i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego. Podobne skargi złożone mają zostać także do prokuratury we Francji oraz Stanach Zjednoczonych.

"Rozkaz prezydenta Trumpa zakazujący sportowcom transseksualnym udziału w sporcie kobiecym potwierdza wysiłki IBA na rzecz ochrony integralności sportu kobiecego. Nasze działania mają na celu zapewnienie równości płci w boksie. Wzywamy inne międzynarodowe federacje do pójścia za przykładem IBA, ponieważ jesteśmy w wyjątkowej pozycji, aby zająć się tym problemem i bronić praw naszych sportowców. IBA zapewni naszym bokserom bezpłatne kompleksowe wsparcie prawne w tych procesach, ponieważ jest to wyraźne naruszenie praw człowieka, zniewaga wobec kobiet bokserów i po prostu przestępstwo, które powinno zostać odpowiednio ukarane. Moim zdaniem Thomas Bach powinien wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za to, ponieważ to on był odpowiedzialny, gdy to się wydarzyło, i musi zrekompensować wyrządzone szkody, jeśli sąd lub jakakolwiek inna instancja orzeknie w tej sprawie" - zacytowano słowa Umara Kremlowa w oświadczeniu IBA.