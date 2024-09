To nie koniec emocji po walce Joshuy. Afera na horyzoncie, promotor zabrał głos

21 września w godzinach wieczornych Wembley wypełniło się do ostatniego miejsca, by podziwiać w akcji dwóch czołowych pięściarzy wagi ciężkiej, czyli Anthony’ego Joshuę oraz Daniela Dubois. Konfrontacja ta miała wszystko, by na stałe zapisać się w historii boksu. W ringu stanęli pięściarze z jednego kraju, ponadto już w trakcie obozów przygotowawczych oboje dowiedzieli się, że skrzyżują rękawice o tytuł mistrza świata IBF. Pas zwakował Ołeksandr Usyk, który postawił na grudniowy rewanż z Tysonem Furym.

