To może być prawdziwy hit! Szpilka rzuca wyzwanie rywalowi sprzed lat

Pod koniec kwietnia bieżącego roku Artur Szpilka powrócił do oktagonu po trwającej blisko rok przerwie. W maju 2024 roku pięściarz z Wieliczki zaliczył bolesną wpadkę podczas walki z Arkadiuszem Wrzoskiem na gali XTB KSW 94. Został on bowiem znokautowany przez swojego oponenta po zaledwie... 14 sekundach walki. "Come back" Szpilki był jednak znacznie bardziej udany - na gali XTB KSW 105 pokonał on w pierwszej rundzie Errola Zimmermana i zaliczył czwartą wygraną w karierze zawodnika mieszanych sztuk walki.

Po odniesieniu triumf na kwietniowej gali Artur Szpilka jest głodny kolejnych sukcesów. W ostatniej rozmowie z portalem "Super Express" fighter ujawnił, z kim chciałby zmierzyć się podczas kolejnego pojedynku. Padło konkretne nazwisko. I to zawodnika, z którym "Szpila" miał okazję walczyć w przeszłości.

Artur Szpilka: Dalej są momenty, gdzie potrafię się odpalić

Artur Szpilka wyzywa do walki Łukasza Różańskiego. "Chcę rewanżu"

W maju 2021 roku Artur Szpilka zmierzył się z Łukaszem Różańskim i odniósł bolesną porażkę, przegrywając pojedynek o pas WBC International w wadze bridger. Po tej walce "Szpila" zakończyć karierę bokserską i postanowił spróbować swoich sił w MMA. Jak sam przyznał, decyzja ta była strzałem w dziesiątkę i sprawiła, że pokochał on rywalizację na nowo. Nic więc dziwnego, że gwiazdor z Wieliczki dotarł do informacji, że Różański trenuje mieszane sztuki walki, postanowił on rzucić mu wyzwanie.

"Bardzo chcę rewanżu z Łukaszem w MMA, ta nasza walka w boksie i ta porażka najbardziej ciążą mi na sercu. Ja byłem wtedy wrakiem człowieka, wydarzyło się wtedy wiele rzeczy, które mnie zniszczyły, pojawiły się destrukcyjne myśli. Mam do Łukasza pełny szacunek, ale czekam na niego w klatce. (...) Łukasz może mówić różne rzeczy, ale wiem, że trenuje MMA od ponad roku. Rzeszów nie jest duży, mamy wspólnych kolegów i wiem swoje. Z tego, co do mnie dochodzi, trenuje m.in. z Szymonem Bajorem, a to przecież zawodnik z czołówki wagi ciężkiej w KSW. Tym bardziej nie mogę się doczekać naszego pojedynku. I raz jeszcze powtarzam, bo chcę by to głośno wybrzmiało - mamy rachunki do wyrównania, ale wyłącznie w kwestiach sportowych" - ogłosił w rozmowie z "Super Expressem".

Na ten moment nie wiadomo, czy Łukasz Różański zdecyduje się przyjąć wyzwanie dawnego rywala. Jedno jest jednak pewne - taka walka wzbudziłaby zainteresowanie wielu kibiców.

