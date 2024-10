To może być nowa miłość Szeremety. Co za słowa przed kamerą, kibice oszaleją

"Jak jedna osoba podejdzie, to następnie podchodzi dziesięć osób. I tak z pół godziny szłam i nie mogłam dojść do restauracji, bo wszyscy podchodzili. To zdjęcie, to pogratulować, więc odbiór jest bardzo duży. Czy jestem w galerii, czy jadę samochodem, to mi ludzie machają albo nagrywają. Mam nadzieję, że osoby właśnie zainteresują się naszym polskim boksem i ten boks urośnie jeszcze" - mówiła niedawno w studiu TVP Sport.