To ma być bokserski hit. Czekają jednak tylko do końca tygodnia!

- To jest show Tysona Fury'ego, lidera wagi ciężkiej. AJ to teraz numer sześć. Tyson cholernie mocno się stara, żeby doprowadzić do tej walki. Zróbmy ją, nie ma powodu, żeby tego nie zorganizować. Jeżeli się nie uda, to nas nie obwiniajcie. Piłka jest po stronie AJ-a. Mamy niewiele czasu. Do końca tygodnia chcemy wiedzieć, co jest grane. Jeśli oni tego nie chcą, to ruszamy dalej(...) - powiedział Warren.