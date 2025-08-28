Partner merytoryczny: Eleven Sports

To koniec! Zapadła decyzja ws. Lin Yu-ting, Szeremeta "wygrywa" bez walki

Artur Gac

Artur Gac

Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego na ostatniej prostej, to kibice boksu spodziewają się występu mistrzyni olimpijskiej Lin Yu-ting w Liverpoolu na wrześniowych mistrzostwach świata. Jej start, w rozmowie z Reutersem, potwierdził już trener. Tajwanka będzie miała okazję powetować sobie wydarzenia sprzed dwóch lat, gdy została zdyskwalifikowana. Jednak dla wszystkich, którzy ostrzą sobie zęby na wielki rewanż z Julią Szeremetą, mamy złą wiadomość. Potwierdzenie przyszło prosto z Azji.

Znów zrobiło się gorąco wokół pogromczyni Julii Szeremety - Lin Yu-ting
Znów zrobiło się gorąco wokół pogromczyni Julii Szeremety - Lin Yu-tingMAURO PIMENTEL / AFP / Richard Pelham/Getty ImagesAFP

Poprzedni czempionat globu odbył się w stolicy Indii, w Nowym Delhi, gdy na czele boksu olimpijskiego stał jeszcze Rosjanin Umar Kremlow i nadzorowana przez niego federacja IBA. Lin Yu-ting oraz Algierka Imane Khelif, wokół których piętrzyły się kontrowersje także przed rokiem, podczas igrzysk olimpijskich w boksie, wówczas zostały zdyskwalifikowane. Ogłoszono, że obie nie przeszły testów kwalifikacyjnych dotyczących płci.

Oficjalnie: Trener Lin Yu-ting ogłasza występ na MŚ w nowej kategorii wagowej

Sprawa była o tyle niestandardowa, że zawodniczki nie zostały wykluczone jeszcze przed rozpoczęciem mistrzowskiego turnieju. Dobrze nam znana Yu-ting dowiedziała się o tym, gdy na jej szyi już miał zawisnąć brązowy medal, wywalczony w kategorii piórkowej. Po tej decyzji z najniższego miejsca na podium cieszyła się awansowana Bułgarka Swietłana Stanewa.

Zobacz również:

Lin Yu-ting po tym, jak zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, jest wielką bohaterką na Tajwanie
Boks

Wyciekł intymny szczegół z życia Lin Yu-ting. Mężczyzna w tarapatach. "Wpadła we wściekłość"

    Według wytycznych obecnego stróża boksu olimpijskiego, organizacji World Boxing, obecnie ewentualna dyskwalifikacja może nastąpić przed turniejem, bowiem start poprzedza wykonanie koniecznych testów. Specjalny komunikat w tej sprawie ukazał się na oficjalnej stronie międzynarodowej federacji, powołanej do życia w kwietniu 2023 roku i z każdym miesiącem coraz bardziej rosnącej w siłę.

    Zeng Ziqiang, w rozmowie z agencją Reuters, dał do zrozumienia, że wraz ze swoją podopieczną nie mają żadnych obaw. Przypomnijmy, że Yu-ting ma w dowodzie osobistym na wstępie cyfrę 2, która komunikuje zasadnicze znaczenie. Interia potwierdziła w odpowiednim departamencie, że w numerze tego dokumentu na Tajwanie, w polskim odpowiedniku numeru PESEL, cyfra "2" wskazuje na określoną płeć osoby, czyli dokładnie oznacza kobietę.

    Stanięcie na starciu Lin Yu-ting i Julii Szeremety rozczaruje jednak wszystkich tych, którzy ciągle ostrzyli sobie zęby na wielki rewanż obu pięściarek za wydarzenia z Paryża. Rzecz w tym, że gwiazda polskiego boksu pozostaje wierna kategorii 57 kilogramów, która na kolejnych igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku wciąż będzie jedną z siedmiu olimpijskich.

    Natomiast znaczący ruch wykonała Lin Yu-ting. Interia o tych przymiarkach informowała już wcześniej, ale teraz zniknęły ostatnie wątpliwości. Szkoleniowiec Tajwanki Zeng Ziqiang w rozmowie z SET News ostatecznie potwierdził, że jego zawodniczka rzuca wyzwanie nowej dywizji, tej w limicie 60 kilogramów.

    Lin Yu-ting nadal będzie miała przewagę wzrostu w kategorii 60 kg, ale musi poprawić swoją wytrzymałość fizyczną. Zmierzenie się z wyższą kategorią wagową to również sposób na to, by miała nowe cele i zapał
    cytuje szkoleniowca rzeczony portal.

    W kadrze Tajwanu doszło zatem do dużej zmiany. 29-latka wybrała się jedną dywizję wagową wyżej, z kolei "piętro niżej" schodzi jej młodsza, 27-letnia rodaczka Wu Shih-yi, która dotąd etatowo walczyła w kat. 60 kg.

    Zobacz również:

    Ołeksandr Usyk jest geniuszem wagi ciężkiej - Przemysław Saleta nie ma żadnych wątpliwości
    Boks

    Usyk zaszokował świat. Saleta patrzy i nie wierzy. "Czegoś takiego jeszcze nie widziałem"

    Artur Gac
    Artur Gac

      Tajwański portal podkreśla, że ostatecznym celem Yu-ting będzie obrona tytułu mistrzyni olimpijskiej na igrzyskach w Los Angeles za trzy lata. Tymczasem szykując formę do MŚ, mistrzyni miała na obozie w Korei Południowej mierzyć się na sparingach z zawodowymi pięściarkami.

      Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO]AP© 2025 Associated Press
      Lin Yu-ting po tym, jak zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, jest wielką bohaterką na Tajwanie
      Lin Yu-ting po tym, jak zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, jest wielką bohaterką na TajwanieAytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
      Lin-Yu-ting
      Lin-Yu-tingAFP
      Julia Szeremeta w finale Pucharu Świata!
      Julia Szeremeta w finale Pucharu Świata!ANDRZEJ IWAŃCZUK/NurPhoto via AFPAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja