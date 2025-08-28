Poprzedni czempionat globu odbył się w stolicy Indii, w Nowym Delhi, gdy na czele boksu olimpijskiego stał jeszcze Rosjanin Umar Kremlow i nadzorowana przez niego federacja IBA. Lin Yu-ting oraz Algierka Imane Khelif, wokół których piętrzyły się kontrowersje także przed rokiem, podczas igrzysk olimpijskich w boksie, wówczas zostały zdyskwalifikowane. Ogłoszono, że obie nie przeszły testów kwalifikacyjnych dotyczących płci.

Oficjalnie: Trener Lin Yu-ting ogłasza występ na MŚ w nowej kategorii wagowej

Sprawa była o tyle niestandardowa, że zawodniczki nie zostały wykluczone jeszcze przed rozpoczęciem mistrzowskiego turnieju. Dobrze nam znana Yu-ting dowiedziała się o tym, gdy na jej szyi już miał zawisnąć brązowy medal, wywalczony w kategorii piórkowej. Po tej decyzji z najniższego miejsca na podium cieszyła się awansowana Bułgarka Swietłana Stanewa.

Według wytycznych obecnego stróża boksu olimpijskiego, organizacji World Boxing, obecnie ewentualna dyskwalifikacja może nastąpić przed turniejem, bowiem start poprzedza wykonanie koniecznych testów. Specjalny komunikat w tej sprawie ukazał się na oficjalnej stronie międzynarodowej federacji, powołanej do życia w kwietniu 2023 roku i z każdym miesiącem coraz bardziej rosnącej w siłę.

Zeng Ziqiang, w rozmowie z agencją Reuters, dał do zrozumienia, że wraz ze swoją podopieczną nie mają żadnych obaw. Przypomnijmy, że Yu-ting ma w dowodzie osobistym na wstępie cyfrę 2, która komunikuje zasadnicze znaczenie. Interia potwierdziła w odpowiednim departamencie, że w numerze tego dokumentu na Tajwanie, w polskim odpowiedniku numeru PESEL, cyfra "2" wskazuje na określoną płeć osoby, czyli dokładnie oznacza kobietę.

Stanięcie na starciu Lin Yu-ting i Julii Szeremety rozczaruje jednak wszystkich tych, którzy ciągle ostrzyli sobie zęby na wielki rewanż obu pięściarek za wydarzenia z Paryża. Rzecz w tym, że gwiazda polskiego boksu pozostaje wierna kategorii 57 kilogramów, która na kolejnych igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku wciąż będzie jedną z siedmiu olimpijskich.

Natomiast znaczący ruch wykonała Lin Yu-ting. Interia o tych przymiarkach informowała już wcześniej, ale teraz zniknęły ostatnie wątpliwości. Szkoleniowiec Tajwanki Zeng Ziqiang w rozmowie z SET News ostatecznie potwierdził, że jego zawodniczka rzuca wyzwanie nowej dywizji, tej w limicie 60 kilogramów.

Lin Yu-ting nadal będzie miała przewagę wzrostu w kategorii 60 kg, ale musi poprawić swoją wytrzymałość fizyczną. Zmierzenie się z wyższą kategorią wagową to również sposób na to, by miała nowe cele i zapał

W kadrze Tajwanu doszło zatem do dużej zmiany. 29-latka wybrała się jedną dywizję wagową wyżej, z kolei "piętro niżej" schodzi jej młodsza, 27-letnia rodaczka Wu Shih-yi, która dotąd etatowo walczyła w kat. 60 kg.

Tajwański portal podkreśla, że ostatecznym celem Yu-ting będzie obrona tytułu mistrzyni olimpijskiej na igrzyskach w Los Angeles za trzy lata. Tymczasem szykując formę do MŚ, mistrzyni miała na obozie w Korei Południowej mierzyć się na sparingach z zawodowymi pięściarkami.

Lin Yu-ting po tym, jak zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, jest wielką bohaterką na Tajwanie Aytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Lin-Yu-ting AFP

Julia Szeremeta w finale Pucharu Świata! ANDRZEJ IWAŃCZUK/NurPhoto via AFP AFP