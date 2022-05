To koniec! Tyson Fury nie żartował, trener potwierdza

Javan "Sugar" Hill: "Król Cyganów" naprawdę przeszedł na emeryturę

- Tyson Fury stał się artystą nokautu. Zwycięstwo nad Dillianem Whyte'em było wspaniałe. "Król Cyganów" naprawdę przeszedł po nim na emeryturę. Grilluje w ogrodzie, myje samochód, spędza czas z dziećmi, żyje codziennym życiem. Wszedł na szczyt, czapki z głów dla niego - powiedział "Sugar" Hill, którego wujkiem był legendarny trener Emanuel Steward i właśnie jego filozofię trenerską (styl gymu Kronk z Detroit) kontynuuje Javan.

"Sugar" został trenerem debiutującego niedługo na zawodowstwie wicemistrza olimpijskiego w wadze półciężkiej, Ben Whittakera.

- Znam Bena od kilku miesięcy, najpierw rozmawiałem z jego ojcem, a potem Ben przyleciał do Ameryki i przypadliśmy sobie do gustu. On ma charyzmę i ambicję. Podobają mu się moje metody treningowe, więc pracujemy już razem. Nie szukam zawodników, sami się do mnie zgłaszają. To dla mnie zaszczyt. Ben i jego ojciec kochają styl gymu Kronk, ulubionym zawodnikiem Bena jest Thomas Hearns - dodał amerykański fachowiec.