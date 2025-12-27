To koniec Jake'a Paula? Legenda wydała wyrok, jaśniej się nie dało

W nocy z piątku 19 na sobotę 20 grudnia oczy kibiców boksu skierowane były na Miami. To właśnie tam doszło do walki Anthony'ego Joshuy z Jakiem Paulem. Starcie byłego mistrza świata wagi ciężkiej z youtuberem elektryzowało cały świat sportów walki.

Od pierwszej rundy Brytyjczyk udowadniał, że 28-latek nie jest w stanie rywalizować z nim jak równy z równym. Wszystko wyjaśniło się w szóstej rundzie. Wtedy to Joshua wyprowadził piekielnie silny prawy sierpowy. Po takim ciosie Amerykanin nie zdołał podnieść się z desek.

Dereck Chisora nie ma wątpliwości. Ogłosił ws. Jake'a Paula

- W ogóle przy okazji, chyba złamałem szczękę - mówił tuż po walce, prosto z ringu Jake Paul. Jego przypuszczenia okazały się trafione. Amerykanin złamał ją w dwóch miejscach. Od razu udał się do szpitala. Przez kilka dni nie był w stanie jeść. Zdjęcia z jego obolałej twarzy szybko poniosły się po mediach społecznościowych.

O ile Paul zyskał wiele pochwał za wytrwanie do szóstej odsłony z doświadczonym pięściarzem, tak nietrudno znaleźć również negatywne opinie. Do drugiego grona należy Dereck Chisora. 41-latek potępił influencera za zbyt częste unikanie walki. Ale to nie koniec.

Bokserski weteran twierdzi, że po takim nokaucie Jake Paul na zawsze da sobie spokój z tą dyscypliną sportu. - Ten facet już nie będzie boksował. Nie będzie już boksował - powiedział w programie "Split Decision" stacji "SunSport".

Według Chisory 28-latek po pojedynku z osiem lat starszym rywalem będzie przeżywał traumę. - Będzie miał PTSD (zespół stresu pourazowego - red.) Nie będzie już boksował, jest skończony. Powiedz mi, kto miał złamaną szczękę i wrócił? - pyta. Mówi się, że 28-latka może czekać nawet półroczna przerwa nokaucie autorstwa Brytyjczyka.

- Prawdziwi bokserzy wracają, ale nie YouTuberzy - stwierdził. Starcie Anthony'ego Joshuy z Jakiem Paulem na żywo oglądało ponad 30 milionów fanów. Obaj pięściarze zarobili po kilkadziesiąt milionów dolarów.

Jake Paul Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Jake Paul TAYFUN COSKUN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Mike Tyson i Jake Paul TIMOTHY A. CLARY / AFP AFP