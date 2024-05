To koniec, była mistrzyni świata podjęła decyzję. Groziła jej utrata wzroku

Heather Hardy pomimo ponad czterdziestu lat na karku w ostatnich latach wciąż była bardzo aktywną bokserką . W samym 2023 roku stoczyła dwie walki. Ta ostatnia zakończyła się porażką z Amandą Serrano. Wspomniana przeciwniczka ewidentnie miała sposób na bokserkę pochodzącą z Nowego Jorku, bo w 2019 także wyszła z ringu jako zwyciężczyni. Poza nią Hardy przegrała tylko z Jessicą Camarą i legitymowała się świetnym bilansem 24:3. Niestety nie zostanie on podreperowany za sprawą przymuszonej emerytury, na którą musi udać się Amerykanka.

Badania nie pozostawiły wątpliwości. Była mistrzyni musi odłożyć rękawice

Po ostatnim pojedynku sporstmenka wykonała szereg badań po to, by poznać swój stan zdrowia i dowiedzieć się, czy nadal może kontynuować karierę nie niszcząc swojego jakże cennego zdrowia. W przeszłości kończyła ona pojedynki mocno poturbowana i co najgorsze bardzo cierpiała jej głowa. Wielokrotnie diagnozowano u niej wstrząśnienie mózgu. Jak się okazuje, fakt ten zaniepokoił lekarzy. Ci nie zamierzali owijać w bawełnę i wprost przekazali, że dalsze boksowanie może zakończyć się dla zawodniczki nawet utratą wzroku. Wieść ta zwaliła Heather Hardy z nóg. 42-latka błyskawicznie odwołała walkę zaplanowaną na najbliższy weekend i wydała przejmujące oświadczenie na Instagramie.