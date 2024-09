To już się stało! Szeremeta wykonała ostatni krok. Gołota tylko na to czekał

Interia łączy ludzi i piękne medalowe historie. Dokładnie tak było w tym przypadku. Przypilnowaliśmy, by zaproszenie na kawę dotarło do Julii Szeremety - a było wyjątkowe, bo zapraszał sam Andrzej Gołota. Jego inicjatywa spotkała się z entuzjazmem wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża. I oto w poniedziałkowe popołudnie doszło do wyczekiwanego spotkania. Ona i on zasiedli przy stoliku w jednej z warszawskich restauracji.