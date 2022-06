To już oficjalne. Jest data rewanżowej walki Usyk - Joshua

Dla Joshuy to powrót do Arabii Saudyjskiej. Właśnie tam po pierwszej porażce w karierze - z Andym Ruizem, odebrał swoje pasy w rewanżu. Czy i tym razem wygra rewanż w tym kraju?

- Mam swoją misję i z pomocą Pana tę misję wypełnię - mówi Usyk.

- Zdobyłem tytuł, potem dodałem kolejne, straciłem swoje pasy, po czym odzyskałem je i zostałem podwójnym mistrzem. Teraz przede mną okazja przejścia do historii jako potrójny mistrz wagi ciężkiej - stwierdził Joshua.

Boks. "To będzie jeden z największych rewanżów w wadze ciężkiej"

- To będzie jeden z największych rewanżów w historii wagi ciężkiej. AJ staje przed szansą odzyskania tego, co stracił we wrześniu w Londynie. Usyk to znakomity zawodnik, pokazał to zresztą ostatnio, wiem jednak, że Joshua będzie bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek - wtrącił promotor tego wydarzenia, Eddie Hearn.

Reklama