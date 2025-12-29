Julia Szeremeta może mówić o bardzo udanej końcówce roku. Z rozgrywanych na Węgrzech młodzieżowych mistrzostw Europy w boksie przywiozła do Polski złoty medal, dzięki czemu powtórzyła osiągnięcie sprzed dwóch lat. Sukces smakował tym lepiej, że był ostatnim tego typu w karierze pięściarki. Niebawem skończy bowiem 23 lata (w sierpniu przyszłego roku, lecz pod uwagę brany jest cały rok) i nie weźmie już więcej udziału w zawodach juniorskich.

Fajnie, że jest to złoto na zakończenie

Kamień milowy w swojej przygodzie z ringiem potwierdza jeszcze teraz. Zaraz po świętach Bożego Narodzenia gościła na kanapie "Dzień dobry TVN" i opowiedziała o domykającym się sportowym etapie. Wyjawiła również najbliższe plany.

Poznaliśmy bokserski kalendarz Julii Szeremety. I wszystko jasne

W sierpniu przyszłego roku Julia Szeremeta skończy 23 lata, co oznacza całkowite pożegnanie z juniorską karierą. To dlatego ostatnie młodzieżowe złoto było tak ważne, co pięściarka potwierdziła w "Dzień dobry TVN". "Bardzo się cieszę z tych mistrzostw Europy, gdzie wróciłam po igrzyskach, po roku przerwy, i zdobyłam ten złoty medal. Tym bardziej, że to mój ostatni rok jako młodzieżowca" - przekazała.

Absolutnie jednak nie obawia się tego przejścia na wyłącznie seniorskie areny. "Jestem do tego przyzwyczajona. Tym bardziej, że większość walk toczę z seniorkami, starszymi dziewczynami. Startuję na seniorskich i mistrzostwach Europy i świata" - wytłumaczyła.

W maju i teraz w grudniu miała trochę czasu, by nieco odpocząć od ringu. W ramach urlopu wybrała się do Egiptu, by nieco się wygrzać i naładować baterie. Teraz szykuje się do Gali Mistrzów Sportu i - w dalszej perspektywie - do następnych startów. Co ma w sportowych planach?

"Moim celem na pewno będą mistrzostwa Europy seniorskie we wrześniu. Ale przed sobą mamy jeszcze trzy Puchary Świata, które są w Brazylii, Uzbekistanie i Chinach. Na pewno będę skupiała się w tym roku na mocnym rozwoju i poprawie techniki" - zapowiedziała Szeremeta.

Wydarzenia PŚ, o których wspomniała Julia, zostały umieszczone w oficjalnym bokserskim kalendarzu. Zawody w Brazylii odbędą się w kwietniu, w Chinach w czerwcu, a w Uzbekistanie w listopadzie.

Julia Szeremeta LUKASZ KALINOWSKI East News

Julia Szeremeta Krzysztof Radzki East News