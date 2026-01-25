To jednak prawda o trenerze Szeremety. Komunikat, a teraz takie wyznanie

Tomasz Dylak jest obecnie najlepszym polskim trenerem boksu. Same za siebie mówią już sukcesy jakie odnosi z podopiecznymi. Po srebrny medal na igrzyskach olimpijskich 2024 sięgnęła Julia Szeremeta. A był to dopiero początek medalowych żniw "Biało-Czerwonych". Udane okazały się także zeszłoroczne mistrzostwa świata. Najlepsza z możliwych nagród przyszła natychmiastowo, bo podczas Plebiscytu Przeglądu Sportowego szkoleniowiec otrzymał prestiżową statuetkę.

"Czasem czułem się, jakbym szedł po stromych schodach, widząc, jak inni w tym czasie jadą windą. Czułem niesprawiedliwość, ale szedłem, szedłem, aż doszedłem tutaj. I na pewno się nie zatrzymam, bo moje cele są ogromne, a to jest tylko mały przystanek. Mam dar do otaczania się dobrymi ludźmi" - mówił wzruszony na scenie, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet. A to wcale nie był koniec przełomowych wieści w pierwszym miesiącu nowego roku. Niedawno trener objął także męską kadrę, o czym w komunikacie poinformował Polski Związek Bokserski.

Tomasz Dylak robi prawdziwą furorę. Trener Szeremety niedawno rozpoczął nowy rozdział

Tomasz Dylak zadebiutuje w nowej roli już niebawem. Ale póki co wciąż trwa przerwa od rywalizacji o stawkę. A podczas niej nie brakuje kolejnych budujących słów dotyczących pracy Wielkopolanina. Tym razem za kulisy kibiców zabrała Aneta Rygielska. 30-latka porozmawiała z Polską Agencją Prasową i w pewnym momencie padł temat opiekuna kadry. "On co roku robi świetną robotę. Jest naprawdę bardzo dobrym szkoleniowcem i nauczycielem dyscypliny. Dobrze dobiera taktyki, mimo tego, że sam nigdy nie był zawodnikiem" - przyznała prosto z mostu.

Zwłaszcza ostatnie zdanie to powód do dumy dla wciąż rozwijającego się trenera. Ten nie tylko zyskał szacunek podopiecznych, pomimo braku wcześniejszej kariery sportowej, lecz także potrafił poprowadzić swoje zawodniczki do sporej liczby sukcesów. A to dopiero początek i przed nim, miejmy nadzieję, mnóstwo udanych lat z naszą reprezentacją.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Julia Szeremeta i Tomasz Dylak Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Tomasz Dylak, Julia Szeremeta Tomasz Jastrzebowski/ Reporter

Tomasz Dylak i Julia Szeremeta podczas igrzysk w Londynie. Trener także i teraz liczy na sukces swoich podopiecznych Iwanczuk/Sport/REPORTER East News