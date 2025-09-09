Roberto Soldić przyszedł na świat 25 stycznia 1995 roku w Vitezie, w Bośni i Hercegowinie. Od małego pałał miłością do sportu. Nie od razu jednak wybrał sztuki walki, bowiem najpierw w szkole grał w piłkę nożną. Dosyć szybko jednak zdał sobie sprawę z tego, że woli występować w oktagonie i na bokserskich ringach, niż na piłkarskich stadionach. Soldić najpierw dołączył do lokalnego klubu judo, by później rozpocząć treningi w MMA. Ze względu na trudne warunki musiał jeździć po różnych ośrodkach w Bośni i Hercegowinie, a nawet w Chorwacji.

W 2015 roku Soldić poznał swojego obecnego trenera i menedżera Ivana Dijakovicia. Wtedy też przeniósł się do niemieckiego Düsseldorfu i rozpoczął treningi w jednym z tamtejszych klubów. Od tamtego momentu jego kariera zaczęła szybować.

To dlatego Soldić znalazł się w Polsce. Aż w końcu "zlał" Adamka

Roberto Soldić trafił do KSW w grudniu 2017 roku. Co ciekawe, nie był sprowadzany jako "wschodząca gwiazda" czy coś w tym stylu. Jak czytamy w artykule Przeglądu Sportowego Onet z 2018 roku. Chorwat trafił do polskiej federacji jako... opcja rezerwowa. Miał on zastąpić zawodnika z RPA Dricusa Du Plessisa, który na tydzień przed walką o mistrzowski pas wagi półśredniej z Borysem Mańkowskim nabawił się kontuzji ręki. Roberto Soldić wykorzystał swoją szansę i już w drugiej rundzie mógł cieszyć się ze zwycięstwa po tym, jak sędzia Tomasz Bronder przerwał pojedynek. Tym samym chorwacki pięściarz zdobył swój wówczas piąty pas w karierze.

Soldić po raz pierwszy skrzyżował rękawice z Du Plessisem 14 kwietnia 2018 roku. Wtedy to zawodnik z RPA znokautował "Robocopa" w drugiej rundzie i odebrał mu tytuł wagi półśredniej. 6 października tego samego roku, podczas KSW 45 zawodnicy ponownie stoczyli mistrzowski pojedynek. Tym razem Roberto Soldić odzyskał tytuł, nokautując pięściarza z Afryki w trzeciej rundzie.

18 maja 2019 roku Chorwat przystąpił do pierwszej obrony pasa, który próbował mu odebrać Krystian Kaszubowski. Polak został jednak znokautowany w pierwszej rundzie pojedynku. Również 4 września 2021 roku nie dał sobie odebrać tytułu, pokonując przez TKO w trzeciej rundzie Czecha Patrika Kincla. Natomiast 19 grudnia tego samego roku skrzyżował rękawice z Mamedem Chalidowem, Stawką był pas mistrzowski w wadze średniej. Roberto Soldić znokautował zawodnika z Olsztyna w drugiej rundzie i mógł cieszyć się z kolejnego tytułu.

Od sierpnia 2022 roku Roberto Soldić jest związany z singapurską organizacją One Championship. Ponadto 6 września 2025 roku zadebiutował w organizacji FAME MMA, gdzie stoczył pojedynek wieczoru z Tomaszem Adamkiem. Chorwat dwukrotnie posłał "Górala" na deski, gdzie przy drugim razie sędzia przerwał pojedynek.

Roberto Soldić naprawdę to myśli o Polsce i Polakach

Roberto Soldić spędził znaczną część swojej kariery w KSW. Z tego względu zdążył sobie wyrobić opinię o Polsce i Polakach. W artykule WP SportowychFaktów z 2019 roku, na niedługo przed walką z Krystianem Kaszubowskim, Roberto Soldić przyznał, że "Polska to jego drugi dom".

Czuję się świetnie. Polska to mój drugi dom. Uwielbiam Polaków, tutejszych fanów. Kocham Warszawę i uwielbiam tutaj przyjeżdżać i cieszę się, że po raz kolejny mam okazję walczyć dla KSW

Kolejne słowa o Polsce i Polakach padły przed KSW 56 w 2020 roku. Na kanale MMARocks Soldić został zapytany przez dziennikarzy m.in. o Marsz Niepodległości, w którym brał udział. Przyznał, że szanuje Polskę i wszystkich Polaków. Odważył się nawet na stwierdzenie, że "ma większe wsparcie w Polsce niż we własnym kraju" i stwierdził, że "Polska znaczy dla niego wszystko".

Natomiast serwis Lowking.pl w artykule z 2023 roku przypomina słowa Roberto Soldicia. Przyznał, że "pisze historię i buduje swoje dziedzictwo" przy wsparciu całych Bałkanów. Wyróżnił przy tym też Polskę i polskich kibiców.

- Bośnia, Serbia, Macedonia, Czarnogóra. Wiele krajów bardzo mnie wspiera. Niemcy też. I Polska. Nigdy nie zapomnę Polski. Wspierają mnie, co dla mnie wiele znaczy. Mam naprawdę najlepszych fanów.

