To dlatego doszło do bójki z udziałem Gołoty. Ujawniają kulisy. "Rzucił w niego"

Andrzej Gołota dość rzadko wraca do ojczyzny i na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Gdy pojawia się jednak w Polsce, nie przechodzi to bez echa. Ale jego wizyta na gali Babilon MMA 50 zyskała nadspodziewanie duży rozgłos, a stały za tym rękoczyny, do jakich miało dojść między Gołotą a Henrykiem Zatyką podczas wydarzenia. Tomasz Babiloński, szef federacji Babilon MMA w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zdradził kulisy "sprzeczki" i chciałby doprowadzić do walki Gołoty z Zatyką.