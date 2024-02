Dla Mameda Chalidowa bój z "Góralem" stanowił spore wyzwanie. Nie dość, że wniósł na wagę niemal o osiem kilogramów mniej od swojego rywala, to jeszcze musiał sprawdzić się w jego płaszczyźnie - boksie.

XTB KSW Epic. Walka Tomasz Adamek - Mamed Chalidow przerwana z powodu kontuzji

Mimo to 43-letni wojownik był w stanie stawić czoła Tomaszowi Adamkowi. Sam wprawdzie na moment zapomniał się... wchodząc w nogi "Górala" i obalając go (za co otrzymał ujemny punkt od sędziego), lecz momentami potrafił dominować.