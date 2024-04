Na walkę Tysona Fury'ego z Ołeksandrem Usykiem czeka cały sportowy świat. 18 maja obaj zainteresowani zawalczą w pierwszym od 1999 roku unifikacyjnym pojedynku w wadze ciężkiej. Przypomnijmy, że w pierwszym terminie do konfrontacji między nimi miało dojść 17 lutego, ale Brytyjczyk zgłosił uraz. Niektórzy wątpią w to, że drugi termin zostanie podtrzymany. W sieci mogło paść zdanie "najbardziej żałuję tych walk, które nigdy się nie wydarzyły".

Saudyjczycy patrzą długofalowo na rozwój boksu w swoim kraju i organizowację najbardziej prestiżowych pojedynków. Wiele kart rozdaje w tej kwestii Turki Alalshikh, doradca na dworze królewskim, przewodniczący Generalnego Urzędu ds. Rozrywki. "TalkSport" nazwał go nawet najbardziej wpływową osobą na świecie w tej dyscyplinie sportu. To on odpowiada za starcie Fury - Usyk, a w marcu przeprowadził walkę Joshua - Ngannou.

Tyson Fury - Anthony Joshua w Arabii Saudyjskiej? To możliwe

Teraz wyjawił swoje plany na przyszłość. Zrobił to za pośrednictwem serwisu społecznościowego Reddit, gdzie zorganizował sesję odpowiedzi na pytania internautów. Jeden z użytkowników był ciekawy, jakie jeszcze pojedynki chciałby urzeczywistnić. Odpowiedział: "Fury vs Joshua, Terence Crawford vs Canelo Alvarez i David Benavidez vs Artur Beterbijew".