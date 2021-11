- Teofimo Lopez stwierdził, że nie chce rewanżu z Wasylem Łomaczenką, którego pokonał w walce unifikacyjnej. Nie mogę zmusić Lopeza do starcia rewanżowego, więc chciałbym zorganizować jego pojedynek z Shakurem Stevensonem. Muszę jeszcze porozmawiać o tym z zawodnikami, ale to jest konfrontacja, którą kibice chcieliby zobaczyć - powiedział Arum.

Przypomnijmy, że "Nieustraszony" Shakur, który w październiku zdetronizował mistrza świata wagi superpiórkowej Jamela Herringa, wyraził niedawno chęć walki z Lopezem, a także z innym młodym czempionem wagi lekkiej - mistrzem WBC Devinem Haneyem.

- Teofimo Lopez to świetny pięściarz, to puncher. Devin Haney to również znakomity bokser. Nie ma wielkiej mocy w pięściach, ma za to naprawdę porządne umiejętności. Na koniec dnia, obaj to dla mnie naprawdę ciekawe wyzwania na dalszej drodze - stwierdził Shakur, wicemistrz olimpijski z Rio (2016).

Boks. Teofimo Lopez broni pasów IBF, WBA i WBO

Dodajmy, że 27 listopada w Nowym Jorku Teofimo Lopez zmierzy się z George'em Kambososem juniorem. Jeżeli wygra ten wielokrotnie przekładany pojedynek i obroni pasy IBF, WBA i WBO wagi lekkiej, będzie mógł wreszcie skupić się na największych - przynajmniej w teorii - wyzwaniach.

Zdjęcie Teofimo Lopez / AFP

