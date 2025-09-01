To byłby wielki hit wagi ciężkiej, zdecyduje Fury. "Mam przeczucie, że dojdzie do walki"

W ostatnich tygodniach i miesiącach Anthony Joshua wiele podróżował, co relacjonował na Instagramie. Odwiedził między innymi Nigerię. To nie przypadek, bo jego mama jest Nigeryjką, a ojciec ma nigeryjsko-irlandzkie korzenie. Obecność dwukrotnego mistrza świata była na ulicach wręcz świętowana. Brytyjczyk zajął się też promocją napoju bezalkoholowego firmy Lucozade.

Nadeszły w końcu świetne wieści dla kibiców 35-latka także w kontekście sportowym. Ich ulubieniec wrócił do treningów po operacji łokcia. Ostatni raz walczył we wrześniu 2024 r. Ten rok będzie pierwszym w jego zawodowej karierze, kiedy nie wyszedł do ringu, bo powrót zapowiada się dopiero na styczeń lub luty 2026.

Anthony Joshua powoli szykuje się na Tysona Fury'ego. To byłby szlagier

- Musimy ostrożnie wybrać następny pojedynek. Potrzebujemy gościa z czołowej piętnastki. To nie będzie Fury, Usyk, Dubois ani żaden z tych czołowych zawodników. Potrzebujemy kogoś, kto pomoże AJ-owi wrócić do rywalizacji po ponad rocznej przerwie i przygotować się na to, co będzie ostatnią próbą. Porażka teraz, na tym etapie jego kariery, byłaby druzgocąca dla naszych planów. Musimy więc zrobić to dobrze - powiedział menedżer Eddie Hearn w wywiadzie dla Sky Sports. Wyraźnie dał do zrozumienia, że będzie to rywal "na przetarcie" dla jego podopiecznego.

Fani zapytają: "Przetarcie przed czym?". Odpowiedź jest prosta. Cały czas w planach obozu Joshuy jest niezwykle prestiżowe, medialne i korzystne finansowo starcie z Tysonem Furym. To dwie ikony brytyjskiego i światowego boksu, na szali nie musi stać nawet żaden pas, by w błyskawicznym tempie wyprzedały się bilety na Wembley.

Mówiło się, że ludzie "AJ-a" negocjują z Jake'iem Paulem, ale ta postać nie pasuje do opisu zawodnika z TOP15 rankingu.

W tej chwili myślę tylko o tym, że w idealnym scenariuszu będzie walka z Tysonem Furym w przyszłym roku... To jest główny cel

- Ze zdrowego rozsądku wynika, że taka walka musiałaby się odbyć w 2026 roku, ale zdrowy rozsądek i decyzje Fury'ego nie zawsze idą w parze. Musi chcieć wrócić. To osobista decyzja. Myślę, że w momencie, gdy spróbujesz go przekonać, wszystko pójdzie nie tak. Musisz pozwolić mu robić swoje. Kiedy będzie gotowy i będzie miał na to ochotę, dowiesz się o tym. Mam przeczucie, że do walki dojdzie, ale przerabialiśmy to już wiele razy i jeśli zaczniesz zgadywać, co zrobi dalej Fury, sprawa staje się bardzo myląca - zaznaczył znany promotor.

Na koniec stwierdził, że nie widzi dla "Króla Cyganów" lepszej motywacji niż konfrontacja Joshuą. Zasugerował, że albo wróci do treningów z celem takiej walki, albo nie wróci w ogóle. Przewiduje, że w przypadku tego pierwszego scenariusza również zdecyduje się na konfrontację "rozgrzewkową" z kimś spoza ścisłej czołówki.

