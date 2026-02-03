To byłby wielki hit wagi ciężkiej, nadchodzi oferta. "Kilka szalonych zapowiedzi"

- Misja musi trwać. Rozumiem swój obowiązek. Nie chodzi o dziedzictwo, chodzi po prostu o robienie tego, co słuszne, i wiem, że to zrobię - powiedział ostatnio dość enigmatycznie Anthony Joshua na filmiku, w którym pierwszy raz pokazał się publicznie po wypadku, w którym zginęło dwóch członków jego teamu i zarazem jego przyjaciół. Spekulowano, że pięściarz urodzony w Watfordzie może już nie wrócić do boksu, ale nic nie jest przesądzone.

Jeszcze w grudniu znokautował w 6. rundzie Jake'a Paula. Wydawało się, że to pierwszy z rywali na "przetarcie" przed większym wyzwaniem. W środowisku raczej wszyscy byli zgodni, że celem jest wielkie wewnątrz brytyjskie starcie z Tysonem Furym, potencjalnie organizowane na Wembley. To byłoby święto wyspiarskiego i światowego boksu, nawet jeśli na szali nie leżałby żaden pas. Nie trzeba też mówić o pieniądzach, jakie wygenerowałaby taka konfrontacja.

Dana White chce walki Fury - Joshua. Jeszcze w 2026 roku

Temat powraca. Według serwisu BoxingScene.com ofensywę w tej sprawie zaczęła firma promotorska Zuffa Boxing należąca do dobrze znanego Turkiego Al-Sheikha oraz szefa UFC Danego White'a. Są oni już powiązani z walką Fury'ego z Rosjaninem Arslanbekiem Machmudowem (11 kwietnia, transmisja na Netflixie), a teraz chcą iść z ciosem. Mają zamiar zorganizować tę "bitwę o Anglię" jeszcze w 2026 roku.

W ciągu najbliższych kilku tygodni mamy do przekazania kilka naprawdę szalonych zapowiedzi. Jestem w tym o wiele dalej, niż się spodziewałem po dwóch pierwszych galach

- Dużo dzieje się, żeby wstrząsnąć branżą, nowe kontrakty, kolejne umowy, nowe terytoria. Mówię wam, że do końca 2026 roku będzie imponująco - dodawał na konferencji prasowej.

Baron najważniejszej federacji MMA był już zaangażowany między innymi w głośne starcie Terence'a Crawforda z Canelo Alvarezem we wrześniu ubiegłego roku. Ma już więc pewne doświadczenie na podwórku pięściarskim.

Tyson Fury MOHAMMED SAAD / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Anthony Joshua i Daniel Dubois ADRIAN DENNIS / AFP AFP

Dana White IAN MAULE AFP

