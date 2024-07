Joshua to świetny mistrz i bardzo się zmienił od czasu dwóch walk z Usykiem. Widzieliśmy, jak spada poziomem i jak się podnosi. Jest to również skomplikowana walka do organizacji. Powiem wam dlaczego. Teraz jesteśmy na różnych poziomach. W pierwszej walce Usyk był prawie nieznany, a Joshua był wielką gwiazdą w Wielkiej Brytanii. Po tym, jak pokonał go dwukrotnie, AJ nadal pozostaje wielką gwiazdą, bez względu na wszystko. Więc ta walka może być czymś, co przyciągnie uwagę całego świata. Jeśli zdecydujemy się zarobić pieniądze, to prawdopodobnie możemy sięgnąć po Joshuę za kwotę 200 milionów dolarów

~ Alex Krasiuk dla kanału Boxing King Media na YouTube