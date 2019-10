Były mistrz świata Timothy Bradley obawia się o to, czy wyraźnie ostatnio szczuplejszy, będący już w zaawansowanej fazie obozu przygotowawczego Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO) zachowa odpowiednią siłę ciosu, by przeciwstawić się w rewanżu mocy Anthony'ego Joshuy (22-1, 21 KO).

Meksykanin będzie bronił pasów IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej.

- Nie podoba mi się, że Ruiz zmienia swoją sylwetkę. Myślę, że to mu zaszkodzi. Może poprawić szybkość, ale obawiam się o jego siłę uderzenia - powiedział Bradley, pracujący obecnie m.in. jako ekspert i komentator telewizyjny.

- Nie wiem, czy ciosy Ruiza wciąż będą poparte odpowiednią masą. Ruiz będzie potrzebował siły ciosu połączonej z szybkością, by zatrzymać Joshuę. Kiedy zobaczyłem, jak Andy traci masę, powiedziałem mu: ''bądź sobą człowieku. Kogo obchodzi wygląd. Rób to, co zaprowadziło cię na szczyt''. On musi pozostać głodnym i wściekle harować. Musi być w stanie przyjąć ciosy Joshuy i odpowiadać - dodał ''Desert Storm''.

Bradley był swego czasu jednym z najlepiej przygotowanych fizycznie zawodników na świecie. Nadrabiał swoją sprawnością, szybkością i mocą brak wrodzonej siły uderzenia na światowym poziomie.