"Thrilla in Manila". Spotkali się po raz trzeci. Kibice tej walki nie zapomną

"A killa and a thrilla and a chilla, when I get that gorilla in Manila" - rymował Ali przed walką z Frazierem, nieświadomie przyczyniając się do powstania określenia, którym już zawsze będzie nazywana ich walka. Jej przyszły zwycięzca nie miał jednak po prostu dobrego humoru, który pomagał w tworzeniu rymowanek - nawet w wierszyku zdołał obrazić rywala nazywając go "gorylem".