Teofimo Lopez (15-0, 12 KO) bardzo odważnie wypowiada się o starciu z Wasylem Łomaczenką (14-1, 10 KO). Panowie mieli spotkać się już w maju, jednak sytuacja zmusiła nas wszystkich do zmian swoich planów. Również bokserskich promotorów. Nowej daty nie znamy, ale ci znakomici pięściarze jeszcze w tym roku raczej na pewno skrzyżują rękawice.

Młody bombardier z Brooklynu rwie się do starcia o absolutne mistrzostwo wagi lekkiej. Ma już na koncie pas IBF, ale przed zmianą kategorii na wyższą chce jeszcze koniecznie dopaść Ukraińca.

- Obaj dążymy do pełnej unifikacji. Bez wątpienia on będzie kiedyś członkiem Międzynarodowej Galerii Sław i chce zakończyć karierę z przytupem. On chce mojego pasa, a ja chcę jego tytułów i zostać bezdyskusyjnym mistrzem w wieku 22 lat. Mówiłem, że Richard Commey nie dotrwa do końca szóstej rundy i tak się stało. Czuję się świetnie i teraz twierdzę, że Łomaczenko nie przetrwa powyżej ośmiu rund - przekonuje Lopez.

Zdjęcie Teofimo Lopez / AFP