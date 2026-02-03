Telefon od Trzaskowskiego. Kliczko z dumą ogłasza. Wprost o Polakach
Najpierw telefon od Rafała Trzaskowskiego, a teraz odbiór przesyłki prosto z Polski. Były pięściarski mistrz świata i obecny mer Kijowa Witalij Kliczko ogłosił w mediach społecznościowych, że do stolicy Ukrainy dotarła niezbędna w tym okresie pomoc prosto z Warszawy, która została już częściowo rozdysponowana. Przy okazji wprost zwrócił się do Rafała Trzaskowskiego oraz wszystkich Polaków, dziękując za udzielone wsparcie.
Na Ukrainie wciąż trwa wojenny terror niesiony przez rosyjskie wojska Władimira Putina. W ostatnim czasie nasiliły się ich ataki na ukraiński system energetyczny, przez co wielu obywateli za naszą wschodnią granicą zostało odciętych od prądu i ciepła, co jest odczuwalne zwłaszcza wśród pojawiających się raz po raz ataków zimy. Bez ogrzewania pozostały między innymi szpitale, budynki mieszkalne, szkoły, a także infrastruktura krytyczna.
W tej sytuacji Polska kolejny raz ruszyła na pomoc uciemiężonemu sąsiadowi, wspierając go w ramach akcji "Ciepło dla Ukrainy". W jej ramach zaplanowano wysyłkę do Kijowa 90 agregatów, o czym mówił jeszcze w drugiej połowie stycznia podczas konferencji zorganizowanej w stołecznych Wodociągach prezydent miasta - Rafał Trzaskowski.
Przekazujemy naszą pomoc dla Kijowa i wyrazy solidarności z narodem ukraińskim. Widzimy, co w tej chwili dzieje się u naszych sąsiadów. Putin bestialsko atakuje infrastrukturę krytyczną, co spowodowało, że duża część Kijowa jest odcięta od dostaw prądu. Rozmawiałem już z Witalijem Kliczko i wiem, że potrzebna jest pomoc (...) Dlatego 90 urządzeń wyruszy w drogę do Kijowa
Jak się okazuje, przesyłka dotarła już do stolicy Ukrainy, o czym poinformował jej mer - Witalij Kliczko.
Pomoc z Warszawy dotarła do Kijowa. Witalij Kliczko wprost o Rafale Trzaskowskim
Były mistrz świata wagi ciężkiej organizacji WBC, spełniający się obecnie w świecie polityki i hardo broniący swojej ojczyzny zakomunikował odbiór sprzętu w najnowszym wpisie na Telegramie.
- Kijów otrzymał kolejne 31 generatorów od ratusza i gminy Warszawy. Pierwsza partia 59 źródeł energii dotarła do stolicy Ukrainy w zeszły piątek. W sumie miasto otrzymało 90 generatorów z polskiej stolicy. Pierwsza partia generatorów została natychmiast przewieziona do niektórych dzielnic Kijowa - do zasilania urządzeń w domach, gdzie występują problemy z przywróceniem dostaw ciepła - poinformował mer Kijowa.
Przypomnę, że dzień wcześniej zwróciłem się do międzynarodowych partnerów o pomoc dla Kijowa w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej. Sam prezydent partnerskiego miasta Kijowa - Warszawy, Rafał Trzaskowski, zadzwonił do mnie i zaoferował pomoc, a Polacy niezwłocznie wysłali sprzęt
W swoim wpisie Witalij Kliczko wprost podziękował także Rafałowi Trzaskowskiemu, a także wszystkim naszym rodakom.
- Dziękuję prezydentowi Warszawy i naszym polskim przyjaciołom za tę bardzo potrzebną pomoc w kryzysie energetycznym. W najbliższej przyszłości spodziewamy się kolejnej partii generatorów zakupionych ze środków charytatywnych zebranych przez Polaków - ogłosił Witalij Kliczko.