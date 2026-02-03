Telefon od Trzaskowskiego. Kliczko z dumą ogłasza. Wprost o Polakach

Na Ukrainie wciąż trwa wojenny terror niesiony przez rosyjskie wojska Władimira Putina. W ostatnim czasie nasiliły się ich ataki na ukraiński system energetyczny, przez co wielu obywateli za naszą wschodnią granicą zostało odciętych od prądu i ciepła, co jest odczuwalne zwłaszcza wśród pojawiających się raz po raz ataków zimy. Bez ogrzewania pozostały między innymi szpitale, budynki mieszkalne, szkoły, a także infrastruktura krytyczna.

W tej sytuacji Polska kolejny raz ruszyła na pomoc uciemiężonemu sąsiadowi, wspierając go w ramach akcji "Ciepło dla Ukrainy". W jej ramach zaplanowano wysyłkę do Kijowa 90 agregatów, o czym mówił jeszcze w drugiej połowie stycznia podczas konferencji zorganizowanej w stołecznych Wodociągach prezydent miasta - Rafał Trzaskowski.

Przekazujemy naszą pomoc dla Kijowa i wyrazy solidarności z narodem ukraińskim. Widzimy, co w tej chwili dzieje się u naszych sąsiadów. Putin bestialsko atakuje infrastrukturę krytyczną, co spowodowało, że duża część Kijowa jest odcięta od dostaw prądu. Rozmawiałem już z Witalijem Kliczko i wiem, że potrzebna jest pomoc (...) Dlatego 90 urządzeń wyruszy w drogę do Kijowa

Jak się okazuje, przesyłka dotarła już do stolicy Ukrainy, o czym poinformował jej mer - Witalij Kliczko.

Pomoc z Warszawy dotarła do Kijowa. Witalij Kliczko wprost o Rafale Trzaskowskim

Były mistrz świata wagi ciężkiej organizacji WBC, spełniający się obecnie w świecie polityki i hardo broniący swojej ojczyzny zakomunikował odbiór sprzętu w najnowszym wpisie na Telegramie.

- Kijów otrzymał kolejne 31 generatorów od ratusza i gminy Warszawy. Pierwsza partia 59 źródeł energii dotarła do stolicy Ukrainy w zeszły piątek. W sumie miasto otrzymało 90 generatorów z polskiej stolicy. Pierwsza partia generatorów została natychmiast przewieziona do niektórych dzielnic Kijowa - do zasilania urządzeń w domach, gdzie występują problemy z przywróceniem dostaw ciepła - poinformował mer Kijowa.

Przypomnę, że dzień wcześniej zwróciłem się do międzynarodowych partnerów o pomoc dla Kijowa w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej. Sam prezydent partnerskiego miasta Kijowa - Warszawy, Rafał Trzaskowski, zadzwonił do mnie i zaoferował pomoc, a Polacy niezwłocznie wysłali sprzęt

W swoim wpisie Witalij Kliczko wprost podziękował także Rafałowi Trzaskowskiemu, a także wszystkim naszym rodakom.

- Dziękuję prezydentowi Warszawy i naszym polskim przyjaciołom za tę bardzo potrzebną pomoc w kryzysie energetycznym. W najbliższej przyszłości spodziewamy się kolejnej partii generatorów zakupionych ze środków charytatywnych zebranych przez Polaków - ogłosił Witalij Kliczko.

