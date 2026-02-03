Partner merytoryczny: Eleven Sports

Telefon od Trzaskowskiego. Kliczko z dumą ogłasza. Wprost o Polakach

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Najpierw telefon od Rafała Trzaskowskiego, a teraz odbiór przesyłki prosto z Polski. Były pięściarski mistrz świata i obecny mer Kijowa Witalij Kliczko ogłosił w mediach społecznościowych, że do stolicy Ukrainy dotarła niezbędna w tym okresie pomoc prosto z Warszawy, która została już częściowo rozdysponowana. Przy okazji wprost zwrócił się do Rafała Trzaskowskiego oraz wszystkich Polaków, dziękując za udzielone wsparcie.

Dwóch mężczyzn w średnim wieku, każdy sfotografowany osobno. Pierwszy ubrany w kurtkę z naszywką w barwach ukraińskich, o poważnym wyrazie twarzy. Drugi w garniturze oraz płaszczu z mikrofonem w ręce, stojący na tle ciemnego, dymiącego otoczenia.
Mer Kijowa Witalij Kliczko oraz prezydent Warszawy Rafał TrzaskowskiSergei GAPON / AFP / Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Na Ukrainie wciąż trwa wojenny terror niesiony przez rosyjskie wojska Władimira Putina. W ostatnim czasie nasiliły się ich ataki na ukraiński system energetyczny, przez co wielu obywateli za naszą wschodnią granicą zostało odciętych od prądu i ciepła, co jest odczuwalne zwłaszcza wśród pojawiających się raz po raz ataków zimy. Bez ogrzewania pozostały między innymi szpitale, budynki mieszkalne, szkoły, a także infrastruktura krytyczna.

Dramatyczny apel Witalija Kliczki, Donald Tusk reaguje. Decyzja już zapadła

W tej sytuacji Polska kolejny raz ruszyła na pomoc uciemiężonemu sąsiadowi, wspierając go w ramach akcji "Ciepło dla Ukrainy". W jej ramach zaplanowano wysyłkę do Kijowa 90 agregatów, o czym mówił jeszcze w drugiej połowie stycznia podczas konferencji zorganizowanej w stołecznych Wodociągach prezydent miasta - Rafał Trzaskowski.

Przekazujemy naszą pomoc dla Kijowa i wyrazy solidarności z narodem ukraińskim. Widzimy, co w tej chwili dzieje się u naszych sąsiadów. Putin bestialsko atakuje infrastrukturę krytyczną, co spowodowało, że duża część Kijowa jest odcięta od dostaw prądu. Rozmawiałem już z Witalijem Kliczko i wiem, że potrzebna jest pomoc (...) Dlatego 90 urządzeń wyruszy w drogę do Kijowa
obwieścił wówczas

Jak się okazuje, przesyłka dotarła już do stolicy Ukrainy, o czym poinformował jej mer - Witalij Kliczko.

Zobacz również:

Coraz więcej znaków wskazuje na to, że Władimir Kliczko rzeczywiście sposobi się do sensacyjnego powrotu na ring
Boks

Kompletna sensacja ws. Kliczki. Usyk ogłasza decyzję. Rosja i świat patrzą

Artur Gac
Artur Gac

    Pomoc z Warszawy dotarła do Kijowa. Witalij Kliczko wprost o Rafale Trzaskowskim

    Były mistrz świata wagi ciężkiej organizacji WBC, spełniający się obecnie w świecie polityki i hardo broniący swojej ojczyzny zakomunikował odbiór sprzętu w najnowszym wpisie na Telegramie.

    - Kijów otrzymał kolejne 31 generatorów od ratusza i gminy Warszawy. Pierwsza partia 59 źródeł energii dotarła do stolicy Ukrainy w zeszły piątek. W sumie miasto otrzymało 90 generatorów z polskiej stolicy. Pierwsza partia generatorów została natychmiast przewieziona do niektórych dzielnic Kijowa - do zasilania urządzeń w domach, gdzie występują problemy z przywróceniem dostaw ciepła - poinformował mer Kijowa.

    Przypomnę, że dzień wcześniej zwróciłem się do międzynarodowych partnerów o pomoc dla Kijowa w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej. Sam prezydent partnerskiego miasta Kijowa - Warszawy, Rafał Trzaskowski, zadzwonił do mnie i zaoferował pomoc, a Polacy niezwłocznie wysłali sprzęt
    dodał były pięściarz

    Dramatyczna relacja Kliczki z Ukrainy. Sytuacja jest beznadziejna, to dzieje się naprawdę

    W swoim wpisie Witalij Kliczko wprost podziękował także Rafałowi Trzaskowskiemu, a także wszystkim naszym rodakom.

    - Dziękuję prezydentowi Warszawy i naszym polskim przyjaciołom za tę bardzo potrzebną pomoc w kryzysie energetycznym. W najbliższej przyszłości spodziewamy się kolejnej partii generatorów zakupionych ze środków charytatywnych zebranych przez Polaków - ogłosił Witalij Kliczko.

    Zobacz również:

    Witalij Kliczko
    Boks

    26 lat i koniec. Kliczko przekazał całemu światu. Nie mógł dłużej milczeć

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Witalij Kliczko
    Witalij KliczkoBRITTA PEDERSEN/DPA/dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Rafał Trzaskowski
    Rafał TrzaskowskiAFP
    Julia Szeremeta: Ręka trochę boli, ale nie jest najgorzej. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja