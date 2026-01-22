Kibice mieszanych sztuk walki od lat są przyzwyczajeni do numerowanych gal UFC, a teraz do słownika skrótów fanów boksu wchodzi fraza "Zuffa", do której jutro dojdzie przyrostek "01" - tak będzie nazywała się premierowa gala bokserska nowego podmiotu, której areną będzie Meta Apex w Las Vegas. Kibice tego sportu w naszym kraju muszą także przygotować się, że teraz na swoich urządzeniach muszą szukać dodatkowego kanału. Mianowicie za transmisje będzie odpowiadał Paramount Plus.

Nadciąga decyzja ws. Ołeksandra Usyka. Podwójne uderzenie?

Charyzmatyczny Dana White ma mocarstwowe plany. Nie dość, że chce powtórzyć sukces UFC, to w dodatku uczynić to - pomny doświadczeń i wypracowanych wzorców - jeszcze szybszą ścieżką. Obwieścił to w ostatnich godzinach podczas specjalnej konferencji prasowej. Amerykanin chce napędzić maszynę w "swoim" obiekcie (wcześniej obowiązywała nazwa UFC Apex) i uważa, że jest w stanie zawrócić z emerytury nawet jednego z najwybitniejszych pięściarzy w dziejach boksu - Terence'a Crawforda.

Niepokonany gigant boksu zawodowego, arcymistrz w trzech kategoriach wagowych, ledwie 17 grudnia - na swoich warunkach - zakończył jedną z najbardziej genialnych karier w tym sporcie. - Być może zadzwonię do niego w ciągu najbliższych sześciu do siedmiu miesięcy - zapowiedział White. A czym będzie chciał przekonać "Buda"? Poza finansami także ekspresowym rozkwitem swojej machiny.

Skoro White ma zakusy na Crawforda, nic dziwnego, że w swojej stajni widziałby także największego z aktywnych magików boksu - Ukraińca Ołeksandra Usyka. Mistrz świata wagi ciężkiej, już dwukrotnie zunifikowany czempion królewskiej dywizji, mógłby zostać największą gwiazdą w szeregach nowej grupy.

White przyznał, że ma chrapkę na każdego z największych, naturalnie więc na tej liście jest zbliżający się do emerytury pięściarz z Symferopola. Ktoś mógłby powiedzieć, że wypowiedź White'a może być tylko marketingową zagrywką, ale nic bardziej błędnego. Doniesienia z samego szczytu boksu zawodowego potwierdza dyrektor teamu niepokonanego zawodnika, Siergiej Łapin.

- Jest kontakt, jest dialog i istnieje zainteresowanie ze strony Dany White'a i Zuffa Boxing - potwierdził Łapin w rozmowie z talksport.com. I przy tej okazji raz jeszcze dał do zrozumienia, jakim tropem chcą pójść w tym momencie, gdy Usykowi zostało góra kilka walk do końca kariery.

- Prowadzone są rozmowy i negocjacje z Deontayem Wilderem, ale na razie nie zapadły żadne ostateczne decyzje i nic nie zostało podpisane. Działamy spokojnie i profesjonalnie. Bierzemy pod uwagę tylko największe i najbardziej logiczne opcje, które naprawdę tworzą wydarzenie. W negocjacjach bierze udział kilku czołowych graczy, ale lista zmienia się w zależności od pasów, dat i struktury transmisji. Nasze stanowisko jest proste: jeśli już ma być walka, to musi być wielka - wyjawił Łapin.

Spekuluje się, że pojedynek z Wilderem mógłby odbyć się dopiero w drugiej połowie roku. Wcześniej superczempion miałby zmierzyć się na przykład z krótko urzędującym byłym mistrzem świata Andym Ruizem juniorem lub ostatnim pogromcą... Damiana Knyby, czyli Agitem Kabayelem.

Co najmniej dwie okoliczności przemawiają za tym, że Usyk być może rzeczywiście zdecyduje się dołączyć do Zuffy. Po pierwsze, formalnie pozostaje bez promotora od czasu rozstania z Aleksandrem Krasiukiem, a ponadto w projekt zaangażowany jest także dysponent arabskiej fortuny, wpompowywanej w boks, czyli Turki Alalshikh, który już wypłacał rutyniarzowi bajońskie gaże na Bliskim Wschodzie.

Ołeksandr Usyk mówi wprost, że to żaden żart. Ukrainiec chce walki na zasadach MMA z Jakiem Paulem w 2026 roku Nick Potts/Press Association/East News East News

Ołeksandr Uysk jest niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej AFP

Ołeksandr Usyk z pasami mistrzowskimi ADRIAN DENNIS / AFP AFP

Usyk: „To Iwan znokautował Dubois”. Żart ukraińskiego mistrza. [WIDEO] AP © 2025 Associated Press