Słynny trener Teddy Atlas jest pewien, że 54-letni Mike Tyson (50-6, 44 KO), który w sobotę zremisował w walce pokazowej z 51-letnim Royem Jonesem juniorem (66-9, 44 KO), zostałby bardzo szybko zdemolowany w walkach z obecnymi mistrzami. Wypowiedź Atlasa kontrastuje z opinią George'a Foremana, który daje Tysonowi szanse na zdobycie tytułu.

- Walki Mike'a Tysona z Tysonem Furym, Anthonym Joshuą czy Deontayem Wilderem? To byłby żart, katastrofa w pierwszej rundzie. Szybkość, timing i refleks zanikają z wiekiem. Najdłużej zostaje siła uderzenia, co udowodnił George Foreman, zdobywając tytuł mistrzowski w wieku 45 lat - powiedział Atlas, pomagający niegdyś Tysonowi w treningach.

- W walce z Jonesem widać było, ile jest okazji, by trafić Tysona, gdy skraca dystans. Jones nie był w stanie trafiać, fizycznie i mentalnie się do tego nie nadawał. Tyson zostałby w walce z kimś mocnym zniszczony ciosami prostymi, zanim zdołałby podejść blisko - dodał trener, który swego czasu miał także z Tysonem na pieńku, ale zaznacza, że jego obecna ocena nie jest dyktowana jakąkolwiek urazą.



Wypowiedź Atlasa potwierdza w dużej mierze legendarny czempion wagi ciężkiej Larry Holmes, którego Tyson znokautował w 1988 roku. Holmes miał wówczas 38 lat i wracał po niemal dwuletniej przerwie, a 22-letni Tyson był w szczycie formy.



- Nie byłem pod wrażeniem sobotniego występu Tysona. Nie mógł dobrze skrócić dystansu, a gdy już to zrobił, zaczynały się zapasy. Tak wyglądała ta walka, jak zapaśnicze zmagania - stwierdził ''The Easton Assassin''.