Od kilku dekad Witalij Kliczko pozostaje na ustach wszystkich Ukraińców. Pięściarz urodzony w kirgiskim Biełowodskoje wraz ze swoim młodszym bratem Władymirem zdominowali rywalizację w wadze ciężkiej. Długimi latami "królewska dywizja" należała właśnie do Ukraińców, którzy podzielili między siebie najważniejsze pasy mistrzowskie.

Witalij Kliczko przez lata dzierżył tytuł mistrza świata federacji WBC w wadze ciężkiej. Po raz ostatni na ring wyszedł w Moskwie w 2012 roku, gdy przez techniczny nokaut pokonał Manuela Charra. Po zakończeniu kariery sportowej Kliczko zajął się polityką - odegrał bardzo ważną rolę podczas protestów na Ukrainie na przełomie 2013 i 2014 roku, które zakończyły prezydenturę Wiktora Janukowycza. Kliczko od 2014 roku sprawuje urząd mera Kijowa.

Losy Kliczki z naszym krajem są związane od wielu lat. Już podczas zawodowej kariery Witalij miał okazję do bezpośrednich pojedynków z polskimi bokserami. Dominatora tytułów mistrzowskich bez powodzenia pozbawić próbowali Albert Sosnowski oraz Tomasz Adamek. Jego brat Władymir natomiast walczył z Mariuszem Wachem, z takim samym skutkiem.

Bolesna lekcja Witalija Kliczki. Polak dał mu nauczkę na lata

Niewielu wie, że Witalij Kliczko swoją przygodę ze sportami walki rozpoczynał nie od boksu, lecz kick-boxingu. W młodości Ukrainiec wielokrotnie przebywał w Polsce na treningach, przez pewien czas trenował nawet na warszawskim AWF-ie. Z tych czasów bracia Kliczko doskonale poznali się z Przemysławem Saletą. Po latach wyszło na jaw, że rywalizacja podczas licznych sparingów była bardzo mocna. Jedno ze starć szczególnie zapadła w pamięci Witalijemu.

- W Polsce byłem wiele razy, nawet mieszkałem przez jakiś czas na warszawskim AWF-ie. Pamiętam, jak w 1988 roku walczyłem w kick boxingu z Przemysławem Saletą. Byłem wtedy 17-letnim dzieciakiem, a on mistrzem świata, użył mnie jako worka treningowego - opowiadał przed laty Witalij Kliczko na łamach "Super Expressu".

Epilog tej historii był bardzo interesujący. Sam Ukrainiec wspominał o tym z uśmiechem na ustach. - Kilka lat później Saleta przyjechał do mnie jako sparingpartner. Po pierwszej rundzie mówi: - Witalij, tu mnie boli, tu też, i tu. Czy mógłbyś bić trochę delikatniej? A ja na to: Pamiętasz ten sparing sprzed lat? Mnie też wtedy bolało! - dodał Ukrainiec.

W rozmowie z Przemysławem Osiakiem dla "Przeglądu Sportowego" tamte czasy wspominał również Saleta. Polak bez ogródek przyznał, że z braćmi Kliczko wielokrotnie mierzył się w sparingach. Jego wnioski dla wielu mogą być zaskakujące.

- Z technicznego punktu widzenia Witalij może i faktycznie nie potrafił boksować. Stosował jednak technikę, która przy imponujących warunkach fizycznych była jego atutem, zaś dla rywala dużym utrudnieniem. Zawsze był twardy i bardzo silny, nawet gdy miał 18 lat. Nie wyprowadzał oczywiście finezyjnych kopnięć, ale ja także tego nie robiłem. Zawsze więcej boksowałem niż kopałem. Będąc o trzy lata starszy, wygrywałem sparingi z Witalijem, ale określanie go mój worek treningowy na pewno jest przesadą - zdradził Saleta.

Witalij Kliczko i Tomasz Adamek PAWEL KOZIOL/REPORTER East News

Przemysław Saleta w rozmowie z Interią odpowiedział na liczne pytania Artur Barbarowski East News

Witalij Kliczko FELIX HORHAGER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Daniel Altmaier - Alejandro Davidovich Fokina. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport