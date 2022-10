Tak się sprzedają bilety na walkę "Króla Cyganów"

Pierwsze dwie walki były jednostronne. Fury najpierw wygrał wysoko na punkty (lipiec 2011), a potem przez poddanie po dziesiątej rundzie (listopad 2014). Trylogia dopełni się 3 grudnia na pięknym obiekcie Tottenham Hotspur Stadium w Londynie. Tym razem w stawce pojedynku będzie należący do Tysona pas WBC wagi ciężkiej .

Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na to wydarzenie. I w pierwszym dniu od razu rozeszło się ponad 50 tysięcy wejściówek! - Jesteśmy na dobrej drodze, by zapełnić cały stadion - zaciera ręce Frank Warren, promotor Fury'ego.

Boks. Tyson Fury o Ołeksandrze Usyku

- Usyk dwa razy wypunktował Joshuę i nagle zdaniem niektórych stał się jakimś "killerem". Ja to widzę zupełnie inaczej. Postrzegam Usyka inaczej niż pozostali. Przecież bardzo dobrze z Usykiem radził sobie Chisora. Do czasu walk z Joshuą nikt nie traktował poważnie Usyka jako zawodnika wagi ciężkiej. Dla mnie Chisora, mój najbliższy rywal, i Usyk, to ten sam poziom i zagrożenie - stwierdził "Król Cyganów".