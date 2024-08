Tak nazwali rywalkę Julii Szeremety. W Tajwanie aż zawrzało. Natychmiastowa reakcja

Brytyjczycy obrazili Lin Yu-ting. Tajwańscy politycy zareagowali natychmiast

Mimo jednoznacznej decyzji MKOl-u, nie wszyscy zadowoleni byli z faktu, że reprezentantki Algierii i Tajwanu będą walczyć o medale olimpijskie z innymi zawodniczkami. Prawdziwa burza rozpętała się jednak dopiero wtedy, kiedy obie panie zapewniły sobie awans do finału w swoich kategoriach wagowych, a następnie bez problemu pokonały swoje przeciwniczki - Julię Szeremetę oraz Yang Liu. Po sukcesie Lin Yu-ting na dość niespodziewany ruch zdecydował się portal Fair Play Women. W opublikowanym przez dziennikarkę Nikolę Williams artykule pod tytułem "MKOI zawiódł kobiety" Tajwankę nazwano “XY", co odnosi się do męskich chromosomów, które rzekomo wykryto w DNA pięściarki.