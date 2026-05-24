Tak decydowali sędziowie ws. Usyka. Wynik zaskakuje. Poruszenie w sieci

Ołeksandr Usyk w sobotę pozostał mistrzem świata federacji WBC w wadze ciężkiej, ale zwycięstwo nad kickbokserem Verhoevenem nie przyszło mu łatwo. Holender bardzo dobrze wszedł w pojedynek, był niezwykle ruchliwy i mocno pochylony do przodu. Ewidentnie byłby tego dnia "niewygodnym" oponentem dla wielu utytułowanych pięściarzy. Gdy w transmisji DAZN jej ekspert Mike Coppinger zaliczał kolejne rundy dla Rico (z pierwszych kilku tylko czwartą zapisał na konto Ukraińca), fani czempiona z Symferopola mogli się zacząć martwić. To uczucie było czuć na bieżąco w mediach społecznościowych.

Gdy wydawało się, że sensacja wisi w powietrzu, Usyk podkręcił tempo w 11. odsłonie rywalizacji. Widać było mocne przejście do ofensywy. Po jednym prawym Verhoeven poleciał na liny i był liczony. To był początek jego problemów. Nasz wschodni sąsiad widział, że zaczyna mieć przewagę i obijał "podłączonego" rywala, dobrze balansując ciałem.

W końcówce tej rundy do akcji wkroczył sędzia, przerywając pojedynek, co ciekawe tuż po gongu. Z uwagi na TKO, 11. odsłona nie została już wpisana na kartach sędziowskich. Jaka była zatem punktacja po dziesięciu? To pytanie, jakie zadawało sobie wielu. Teraz znamy odpowiedź.

Usyk - Verhoeven. Oto karty punktowe. Holender po 10. rundzie nie prowadził

Pojedynek był wtedy określany jako remisowy. Dwóch sędziów wskazywało po 95-95. Jeden wpisał prowadzenie Verhoevena (94-96), ale jego zdanie nie miałoby znaczenia (z uwagi na tzw. większościowy remis).

Co gdyby arbiter ringowy nie przerwał konfrontacji? 11. runda byłaby zapisana jako 10-8, czyli mielibyśmy dwa razy 105-103 oraz u trzeciego 104-104. W ostatniej odsłonie więc Usyk mógłby więc spokojnie kontrolować sytuację i po prostu nie dać się posłać na deski. Z drugiej strony, był już w takim dominującym trybie, że pewnie poszedłby po swoje.

Rozwiń

Z pewnością szczegóły sobotniej punktacji mogą być zaskakujące dla wielu, którzy wieszczyli wyraźne prowadzenie Holendra, zwłaszcza tym, którzy sugerowali się opinią wspomnianego Coppingera. Arbitrzy Manuel Oliver Palomo i Fabian Guggenheim widzieli to inaczej. Trzecim był Pasquale Procopio.

Usyk - Verhoeven MOHAMED HOSSAM Getty Images

Ołeksandr Usyk konta Rico Verhoeven KHALED DESOUKI AFP

Ołeksandr Usyk ma już dość czekania na walkę z Tysonem Fury'm DANIEL LEAL / AFP AFP





Tommy Paul - Ignacio Buse. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport