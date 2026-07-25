Jesienią 1997 roku cała Polska żyła kolejną walką Andrzeja Gołoty. Polak po dwóch niebywale kontrowersyjnych pojedynkach z Riddickiem Bowe otrzymał szansę walki o mistrzostwo świata federacji WBC. Po drugiej stronie ringu stanął legendarny Lennox Lewis.

Oczekiwania były ogromne, lecz zakończyło się wielką katastrofą. Gołota wyszedł do ringu wyraźnie ospały, co Lewis momentalnie wykorzystał, nokautując Polaka po zaledwie 95 sekundach pojedynku. Dla urodzonego w Warszawie pięściarza była to pierwsza w karierze szansa na mistrzostwo świata wagi ciężkiej.

W Polsce przez długie lata szydzono z tego pojedynku. Prawda o nim jednak kompletnie zmienia optykę na całą sytuację. Problemy jakie spotkały Gołotę mrożą krew w żyłach. Według relacji jego bliskich, wszystko mogło skończyć się niewyobrażalną tragedią.

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Horror Andrzeja Gołoty. Tuż po walce stracił przytomność. Akcja ratunkowa

Problemy polskiego pięściarza rozpoczęły się jeszcze przed walką. Gołota odczuwał problemy z kolanem i poprosił o konsultację z lekarzem. Ten zaaplikował mu zastrzyk z lidokainy. Zastosowanie środku przeciwbólowego miało Polakowi pomóc, a finalnie rozpoczęło serię wyjątkowo niefortunnych zdarzeń.

Gołota w ringu był wyraźnie spowolniony - lidokaina zadziałała nie tylko na kolano, a na cały organizm pięściarza. Prawdziwy dramat nastąpił jednak tuż po pojedynku, gdy Gołota zemdlał w szatni. Niezbędna była pomoc lekarska i podróż do szpitala. Relacja jego małżonki Marioli Gołoty do dzisiaj mrozi krew w żyłach.

- Po wszystkim - gdy kibice już rozeszli się domów, a służby medyczne zdążyły odjechać - w szatni stracił przytomność. Na szczęście był przy tym inny lekarz z New Jersey. Andrzej w pewnym momencie stanął, wyciągnął ręce do góry i przez moment wyglądało na to, że się przeciąga. Po chwili jednak padł nieprzytomny na podłogę. Miał zapaść. Lekarz zaczął go cucić, ja przerażona wybiegłam gonić ambulans - opowiadała w TVP Sport.

Po latach kulisy tego zdarzenia w rozmowie z "Super Expressem" przedstawiła matka pięściarza. Bożena Gołota zdradziła, że już w momencie wyjścia jej syna do ringu wiedziała, że coś jest nie tak z jego zdrowiem.

- Wystarczyło na niego spojrzeć, by zorientować się, że ma nienaturalnie spowolnione ruchy, że każde uniesienie ręki, każdy krok sprawiają mu ogromną trudność. Potem okazało się, że z powodu bolącego kolana lekarz dał mu przed pojedynkiem zastrzyk z lidokainy. Lek z krwią dostał się do głowy. Potem już w szatni stracił przytomność. Mógł wtedy umrzeć - wspominała matka Andrzeja Gołoty.

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Gołota poszedł do sądu. Żądał od lekarza astronomicznego odszkodowania

Zasadnym jest zadanie pytania, dlaczego ta walka w ogóle się odbyła. Realia są jednak brutalne, a polski pięściarz nie miał innego wyjścia. - Gdyby Andrzej nie wyszedł do ringu, to byłby skończony w oczach ludzi rządzących telewizją. Nigdy nie dostałby głównej walki. Byłby postrzegany jako ktoś, na kim nie można polegać - wyjaśniała Mariola Gołota.

Ostatecznie ze zdrowiem Gołoty wszystko było w porządku. Polski pięściarz nie miał zamiaru odpuszczać i pozwał do sądu lekarza, który podał mu środek przeciwbólowy wywołujący niepożądaną reakcję.

Żądania Polaka były astronomiczne. Gołota domagał się od lekarza odszkodowania wynoszącego 21 milionów dolarów. Sąd co prawda przyznał stronie poszkodowanej rację, lecz finalnie orzekł odszkodowanie dla Gołoty wynoszące "zaledwie" milion dolarów.





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