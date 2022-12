Ci, którzy przyjaźnili się z Kinahanem, trafili na czarną listę amerykańskiego rządu. Między innymi rodzina Furych . Tyson, jego ojciec i przyrodni brat Tommy nie dostają wciąż pozwolenia na wlot do USA. I o ile "Król Cyganów" doskonale radzi sobie w świecie boksu, tocząc dwie ostatnie walki na wielkich stadionach piłkarskich w Wielkiej Brytanii, to traci ogromne pieniądze, jakie mógłby dostać za występy w wrestlingu .

Federacja WWE miała nadzieję, że Fury wystąpi najpierw w styczniu w San Antonio, a potem w kwietniu w Los Angeles. Miliony dolarów przejdą mu jednak obok nosa, bo nie załatwił jeszcze wszystkich formalności i wciąż nie może wlecieć do Stanów Zjednoczonych. Co prawda jego zespół pracuje nad problemem i zaistniałą sytuacją, ale takie sprawy długo trwają. Zresztą ktoś tu komuś ewidentnie chce zagrać na nosie i dać nauczkę... Tym bardziej, że jeden taki występ zdaniem dziennikarzy "The Sun" to nawet kilka milionów dolarów.