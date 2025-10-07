Szybka jak Szeremeta, liczenie już w pierwszej rundzie. Polka powalczy o złoto

Wicemistrzostwo olimpijskie Julii Szeremety, trzy finały mistrzostw świata w Liverpoolu dla kobiecej kadry, liczne sukcesy w turniejach Pucharu Świata - polskie boks, zwłaszcza ten w wydaniu kobiecym, pokazał się w ostatnim czasie z jak najlepszej strony. W ślad za tym idą sukcesy młodzieży, co potwierdziły zeszłoroczne młodzieżowe mistrzostwa kontynentu w Bułgarii, a później mistrzostwa świata w Budvie.

W tym roku PZB przeniósł się ze skompromitowanej federacji IBA, powiązanej z ludźmi związanymi z Kremle, do World Boxing. I już w nowych realiach też Biało-Czerwoni odnoszą sukcesy.

Osiem medali reprezentantów Polski w Ostrawie. We wtorek cztery pierwsze szanse na finały. Dwie zostały wykorzystane

W Ostrawie w zeszłym tygodniu rozpoczęły się juniorskie mistrzostwa Europy - reprezentacja Polski wyjechała do Czech pod opieką Kamila Gorząda (kobiety) i Dariusza Kochanowskiego (mężczyźni). Do strefy medalowej przedostało się aż pięć Polek, choć małą niespodzianką był brak w tym gronie Natalii Niewiadomskiej, a także trzech Polaków. Dziś połowa stanęła przed szansą awansu do czwartkowych finałów.

Jako pierwsza wkroczyła na ring Milena Ataman w kategorii 80 kg - tu obsada, jak to często w wyższych wagach bywa, była dość kiepska. Polka przez dwie rundy w miarę kontrolowała rywalizację z Rumunką Danielą Ghebą, jej ciosy były bardziej widoczne. Prowadziła u dwóch sędziów, dwóch nie było przekonanych do którejkolwiek z nich.

I jeszcze przez połowę ostatniego starcia Polka była w finale, później zabrakło jej sił. I to również dostrzegli arbitrzy punktowi, o złoto powalczy Rumunka.

Zdecydowanie lepiej poszło Zuzannie Gołębiewskiej, która już dwa lata temu, po zaledwie dwóch latach treningów, sięgnęła po brązowe medale mistrzostw Europy (w Turcji) i świata (w Armenii) wśród kadetek. A teraz 17-latka z Jedliny-Zdroju pokazała swój olbrzymi talent w starciu z Christeą Ninową.

Bułgarka dość szybko została postawiona w trudnej sytuacji - walcząca z odwrotnej pozycji Polka kąsała ją prawymi prostymi, a później potężnie kontrowała lewą ręką. Już po minucie rywalka była liczona, choć to akurat stało się po dwóch prawych. Ta pierwsza runda pokazała wyraźnie wyższość Gołębiewskiej, w drugiej 17-latka kontrolowała już przebieg. Imponowała szybkością, ale i sprytem.

Zwycięstwo już miała praktycznie zapewnione, ale w połowie trzeciego starcia sędzia ringowy dość nieoczekiwanie, także dla naszej zawodniczki, wyliczył i Polkę. Owszem, ciosy Bułgarki doszły celu, ale takich mocnych Ninowa przyjęła dużo więcej. A później wszystko wróciło do normy i Polka awansowała.

Swój pojedynek półfinałowy z Ukraińcem Władysławem Naumenko wygrał także Kajetan Bajzert (85 kg), choć tu wątpliwości było sporo, sędziowie orzekli niejednogłośnie. Przegrał zaś z Turkiem Dogukanem Demirceylanem Krzysztof Zakrzewski (+90 kg).

W środę do ringu wejdą jeszcze: Nadia Formela (51 kg), Oliwia Wasiakowska (57 kg), Oliwia Rutkowska (+80 kg) oraz Fabian Urbański (80 kg). Finały - w czwartek.

Julia Szeremeta ze swoim teamem: Tomaszem Dylakiem i Kamilem Gorządem Andrzej Iwańczuk AFP

Julia Szeremeta: Wsparcie stypendialne, zwłaszcza młodego zawodnika, trzyma go przy sporcie Polsat Sport