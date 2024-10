Szybka demolka, rywal wykończony. Michał Cieślak podtrzymuje piękną passę

Tym razem skrzyżował rękawice z reprezentantem Dominikany. Felix Valera do pojedynku przystępował z bilansem 23-6, 20 KO. Warto odnotować, że zawodnik z Ameryki Środkowej w przeszłości mierzył się z cenionym pięściarzem Dimitrijem Biwołem. Ostatnim rywalem Valery był Aleksij Papin. Bój zakończył się triumfem Rosjanina w piątej rundzie przez TKO.

Polak pokazał, że nie lekceważy oponenta i podszedł do walki na poważnie. Dominował od pierwszych sekund, wyraźnie zaznaczał swoją przewagę umiejętności bokserskich. Dominikańczyk został zepchnięty do głębokiej defensywy i w żaden sposób nie mógł zagrozić byłemu pretendentowi do walki o pas mistrza świata.